Titans: nella Stagione 2 Robin potrebbe avere un nuovo costume

Promosso a regular, Curran Walters, che in Titans interpreta Jason Todd aka Robin, ha rivelato su Instagram una parte del suo nuovo costume.

Ma quale Robin? D’altronde, se avete visto la serie tv Titans, i Robin sono 2: l’originalissimo Dick Grayson, uno dei quattro protagonisti del serial, e il fresco Jason Todd. Curran Walters, l’attore che interpreta quest’ultimo (confermato come regular per questa nuova stagione) ha rivelato che il suo costume cambierà.

Sperando quindi che Dick passi finalmente ad essere Nightwing, ora il dubbio che gira attorno al costume di Jason Todd è legato al suo nome da eroe: sarà una nuova tuta sempre legata come spalla di Batman, oppure ci sarà un passaggio verso l’antieroe Cappuccio Rosso?

Da quello che vediamo dalla foto, ora il costume sembra principalmente nero, con una piccola zona rossa (lasciando pensare a Cappuccio Rosso). Titans Stagione 2 arriverà questo autunno, e vedrà l’ingresso nel cast anche di Joshua Orpin nei panni di Conner Kent (Superboy), Esai Morales come Slade Wilson (Deathstroke), Chella Man come Joseph Wilson (Jericho) e infine Chelsea Zhang come Rose Wilson (The Ravager).

