To Your Eternity Stagione 2: annunciato l’anime

Il sito web ufficiale dedicato ai progetti anime di To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) annuncia che nel corso dell’Autunno del 2022 arriverà la Stagione 2 dell’adattamento ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Yoshitoki Oima (A Silent Voice) ed edito in Italia da Star Comics.

E’ stata anche diffusa una prima key visual che possiamo guardare di seguito:

To Your Eternity: la prima stagione dell’anime

La prima stagione dell’anime ha avuto inizio attraverso l’emittente di NHK Educational il 12 aprile 2021. La serie sarebbe dovuta cominciare ad ottobre 2020, ma ha avuto inizio durante la scorsa Primavera a causa dei tempi di produzione notevolmente rallentati dettati dall’aumento di contagi da COVID-19. L’ultimo episodio della prima serie, il numero 20, è stato trasmesso questo lunedì ed è disponibile per la visione in Italia, così come i precedenti, attraverso Crunchyroll.

La serie è sviluppata da Brain’s Base (In/Spectre) per NHK insieme a NHK Enterprises. Alla regia troviamo Mashiko Murata (Naruto Shippuden, NARUTO Spin-Off: Rock Lee & His Ninja Pals) mentre il character design è di Koji Yabuno (Space Brothers).

Il cast dei doppiatori vede Reiji Kawashima nel ruolo di Fuji, Rie Hikisaka nel ruolo di March, Aya Uchida nel ruolo di Parona, Rikako Aikawa nel ruolo di Pyoran, Mitsuki Saiga nel ruolo di Hayase e Kenjurou Tsuda nel ruolo di Kansatsusha.

To Your Eternity: il manga e l’anime

To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) è un manga shōnen di Yoshitoki Ōima, pubblicato a partire dal 9 novembre 2016 su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia segue un essere immortale il cui obiettivo è quello di conoscere il mondo.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice Star Comics che descrive così la trama:

Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza… Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

L’adattamento anime è sbarcato a gennaio sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

