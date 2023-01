Protagonista indiscusso della trilogia di Spider-Man targata Sam Raimi, Tobey Maguire ha reso felici i fan nostalgici tornando nei panni dell’amichevole ragno di quartiere in No Way Home, film uscito nelle sale nel 2021 e che ha sbancato al box-office. Una chiusura del cerchio data la mancata realizzazione di Spider-Man 4, ma l’attore non ha escluso un possibile ritorno anche in futuro. Ecco cosa ha dichiarato di recente ai microfoni di Variety.

Tobey Maguire vorrebbe tornare a interpretare Spider-Man

Adoro questi film e tutte le storie raccontate sino ad ora, diverse le une dalle altre. Se mi dovessero chiamare e chiedermi di fare un altro film, leggere alcune battute o fare semplicemente una scena nei panni di Spider-Man risponderei subito di sì. Perchè non dovrei farlo?

Dichiarazioni che hanno nuovamente fatto sognare i fan sui social, alimentando le speculazioni degli ultimi mesi secondo cui lo Spider-Man di Maguire possa avere un cameo nell’attesissimo Avengers: Secret Wars, mega crossover dell’MCU previsto per il 2026. L’attore ha dichiarato di essersi divertito un mondo e di aver stretto un grande legame di fratellanza con Tom Holland e Andrew Garfield, anche lui tornato nei panni di Spidey dopo la debacle di The Amazing Spider-Man 2.

Nel frattempo Tobey Maguire ha recitato in Babylon, nuovo film del regista premio Oscar Damien Chazelle. Babylon è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Con Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, e un cast corale che comprende Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart