Todd Philips rompe il ghiaccio dopo le nomination agli Oscar 2020!

Joker ha incredibilmente riscosso un gran successo, complice dell’interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck/Joker. A seguito delle numerose candidature agli Oscar 2020, Todd Philips – regista della pellicola – ha commentato questo avvenimento attraverso i suoi canali social.

“Joker è nato come un’idea… da un esperimento. Potremmo adottare un “approccio indipendente” per un film, invertendolo in uno studio del personaggio per riflettere il mondo che ci circonda”, spiega il regista sul proprio account Instagram. “La pellicola esplora ciò che vediamo e sentiamo nella società, dalla mancanza di empatia agli effetti dell’assenza di amore”.

“Sono profondamente onorato dal travolgente riconoscimento dell’Accademia questa mattina e voglio ringraziare il genio che è Joaquin Phoenix, e tutti i miei incredibili collaboratori. Siamo più che onorati dal fatto che i nostri colleghi della comunità cinematografica abbiano abbracciato il film e il suo messaggio”, conclude Todd Philips nel suo post.

In effetti, Joker ha ricevuto un successo travolgente che ha colpito la critica e soprattutto l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha omaggiato il film con ben 11 candidature ai prossimi Oscar 2020. La manifestazione si terrà il prossimo 10 febbraio 2020 alle ore 2 italiane. Non mancheranno aggiornamenti e approfondimenti, continuate a seguirci.