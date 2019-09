Todd Phillips vorrebbe realizzare un sequel di Joker, il suo film con protagonista Joaquin Phoenix, purtroppo, però, non è nei piani.

Il regista Todd Phillips ha detto che sta avendo delle idee per quanto riguarda un possibile sequel di Joker. Il regista vorrebbe realizzare un sequel di Joker con Joaquin Phoenix, per ora però non sono previsti altri film ispirati al personaggio DC Comics.

“Bene, non credo che realizzeremo un secondo film, non è nei nostri piani”. Ha detto Todd Phillips a Jake Hamilton, “Ma per gioco, io e Joaquin abbiamo mai fantasticato su questa idea? Si l’abbiamo fatto mentre stavano girando, perché questo è quello che succede quando stai realizzando qualcosa”.

Todd Phillips non ha mai fatto mistero della grande ammirazione per Joaquin Phoenix e, dalle pagine di Total Film Magazine, dichiara: “Io vorrei fare qualunque cosa con Joaquin, tutti i giorni della settimana. Non c’è nessuno che sia come lui. Se lui fosse disposto a farlo, se le persone mostrassero interesse per questo film e la Warner venisse da noi e dicesse: Sapete cosa? Se lo volete, ragazzi, potete pensare a qualcosa. Bene, ho la sensazione che io e lui potremmo pensare a qualcosa di davvero grandioso”. Todd Phillips però aggiunge che nei piani non c’è assolutamente un sequel per Joker e che sarebbe davvero bello poter realizzare un secondo capitolo, ma che lui e gli altri hanno sempre saputo che sarebbe stato solo e soltanto un unico film.

“Quello che abbiamo voluto fare con questo film è stato realizzare qualcosa di completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto nei precedenti film realizzati a partire da un fumetto. E questo non perché gli altri non fossero belli e apprezzabili, semplicemente noi volevamo realizzare qualcosa di differente“. Dice Todd Phillips ad AP News. “Questo però non sarà certamente l’ultimo film su Joker che sarà realizzato. Qualcosa mi dice che in dieci anni qualcuno realizzerà qualcosa di simile“.

Molti sogni per il regista di Joker Todd Phillips, ma nell’attesa di vedere il suo film, vi ricordiamo che Joker sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 3 Ottobre 2019.