J-POP Manga ha annunciato la nuova edizione di Tokyo Ghoul, il celebra manga dark-fantasy scritto e disegnato da Sui Ishida. Quale occasione più propizia di questa per recuperare una delle serie a fumetti più amate degli ultimi anni da oltre 47 milioni di copie vendute solo in Giappone? Nel frattempo proponiamo l’acquisto della nuova opera del maestro giapponese se vi è piaciuto Tokyo Ghoul, Choujin X!

Tokyo Ghoul: J-POP annuncia la nuova edizione del manga

Il comunicato della casa editrice svela che la nuova edizione del manga è realizzata in un nuovo formato Deluxe 15×21 ed è composta di un totale di 7 volumi (la prima edizione ne contiene 14). Oltre al formato, inoltre, l’opera verrà raccolta in due cofanetti da collezione da 4 e 3 volumi.

Il tutto sarà disponibile da marzo 2023, con data ufficiale da definire.

Il manga è stato realizzato dal settembre 2011 al settembre 2014 ed è composto da 144 capitoli. J-POP ha acquisito la licenza dell’opera e lo ha edito interamente da novembre 2014 a ottobre 2016. Come anticipato in apertura, il maestro Ishida è al momento al lavoro su Choujin X (Superhuman X) con il primo capitolo pubblicato il 10 maggio 2021. L’opera ha iniziato la sua corsa online su Tonari no Young Jump in maniera irregolare rispettando le tempistiche dell’autore, per poi passare su Weekly Young Jump su rivista dal 14 ottobre 2021 al 4 febbraio 2022, mentre ora è edita nuovamente con la prima modalità. Ogni nuovo capitolo arriva legalmente in contemporanea con il Giappone su MANGA Plus in lingua inglese.

J-POP ha altresì acquisito i diritti dell’edizione italiana di Choujin X e il primo numero è disponibile dal 1° marzo 2023. L’edizione italiana è stata annunciata al Lucca Comics & Games 2022.

Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi nell’unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin.

Tokyo Ghoul – il manga e l’anime

Tokyo Ghoul è una serie dark fantasy serializzata dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, subito seguita da Tokyo Ghoul: re, che si è conclusa nell’estate 2018, una serie light novel e un anime.

In Italia la saga di Tokyo Ghoul, spin-off, romanzi e artbook inclusi, è edita da J-POP che ne descrive così la trama:

“Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista di Shueisha più cool del momento, questo nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come JUDGE o DOUBT, non potete certo perderlo!“

L’adattamento anime della serie Tokyo Ghoul da parte dello studio Pierrot, composto da 12 episodi, è stato trasmesso tra luglio e settembre 2014. Una seconda stagione, Tokyo Ghoul √A, è andata in onda da gennaio a marzo 2015, sempre composta da 12 episodi. Ne è seguita una terza nel 2018, intitolata Tokyo Ghoul: re. I diritti delle tre stagioni anime sono stati acquistati da Dynit ed è possibile guardarle, insieme agli OVA, su Netflix.