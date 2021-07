Tokyo Revengers live-action: le nuove incredibili foto del set

Il comitato di produzione del live-action di Tokyo Revengers, adattamento dell’omonimo manga di Ken Wakui, edito in Italia da J-POP, ha pubblicato nuove e incredibili foto del set. Il canale YouTube ufficiale della Warner Bros. Japan ha invece iniziato a trasmettere in streaming un nuovo un video promozionale.

Ecco le prime foto direttamente dal set di Tokyo Revengers:

Questo invece il nuovo un video promozionale incentrato su Mikey:

Il cast vede Takumi Kitamura nel ruolo di Takemichi Hanagaki, Yuki Yamada è Ken Ryūgūji, Yosuke Sugino nel ruolo di Naoto Tachibana, Nobuyuki Suzuki recita come Masataka Shimizu, Hayato Isomura è Atsushi Sendō, Shotaro Mamiya nel ruolo di Tetta Kisaki e Ryō Yoshizawa è Manjiro Sano, Gordon Maeda interpreta Takashi Mitsuya e Hiroya Shimizu è Shūji Hanma. Infine, Mio Imada è Hinata Tachibana.

Il film, diretto da Tsutomu Hanabusa, doveva uscire lo scorso ottobre 2020, ma è stato poi posticipato a causa degli effetti portati dalla pandemia COVID-19. Ora dovrebbe uscire nelle sale giapponesi il 9 luglio.

Ken Wakui ha lanciato il manga Tokyo Revengers sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!