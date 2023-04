L’adattamento anime di Tokyo Revengers è stato rinnovato per una Stagione 3. Alla conclusione dell’episodio 12 della Stagione 2 dell’anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Ken Wakui, arriva l’annuncio con un primo teaser trailer.

Tokyo Revengers: Tenjiku

Tokyo Revengers rinnovato: ecco cosa adatterà la Stagione 3

L’annuncio ha svelato che Tokyo Revengers Stagione 3 adatterà l’arco Tenjiku e che Nobunaga Shimazaki interpreterà Izana Kurokawa, il leader del team Tenjiku localizzato a Yokohama. Tetsu Inada interpreterà Kanji Mochizuki, uno dei componenti dell’organizzazione Four Heavenly Kings d Tenjiku.

La prima stagione dell’adattamento anime ha avuto inizio l’11 aprile 2021 per poi concludersi il 18 settembre 2021 con 24 episodi totali disponibili in Italia per Crunchyroll sottotitolati. Sulla medesima piattaforma il 17 ottobre 2022 ha debuttato il doppiaggio in italiano. Grazie all’avvento dell’adattamento realizzato da LIDEN FILMS il manga e l’intero franchise in generale hanno registrato una impennata di vendite e di copie in circolazione da capogiro tanto da toccare, come riportato in un nostro precedente articolo, picchi di 2,4 volumi venduti al secondo. La popolarità del franchise ha superato i confini giapponesi difatti è molto letta/vista seguita anche in Italia, rispettivamente con J-POP e Crunchyroll.

Christmas Showdown, invece, si è conclusa il 1° aprile con 12 episodi visibili in Italia con sottotitoli per Crunchyroll.

Il manga si è concluso il 16 novembre 2022, ma nuovi progetti sono in cantiere. Recuperate qui i dettagli.

La Stagione 2, intitolata Tokyo Revengers: Christmas Showdown, ha avuto inizio il 7 gennaio 2023 e si è conclusa il 1° aprile 2023. Ecco di seguito le prime sequenze in video della terza parte:

Tokyo Revengers: manga, anime, live-action

Il maestro Wakui ha lanciato il manga sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha pubblica il 30° tankobon il 17 novembre 2022. In Italia l’opera è edita da J-POP con 25 volumetti disponibili per l’acquisto (iniziamo la lettura acquistando il primo volume su Amazon).

Per chi non fosse a conoscenza di questa nuova hit, di seguito riportiamo una sinossi:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!

La serie anime ha esordito il 10 aprile 2021 attraverso l’emittente MBS e in Italia è possibile guardarlo in streaming attraverso la piattaforma on-demand di Crunchyroll in contemporanea col Giappone. Si è conclusa il 18 settembre con un totale di 24 episodi. Dal 17 ottobre 2022 è disponibile doppiata in italiano per Crunchyroll. La seconda stagione ha avuto inizio il 7 gennaio 2023 per poi concludersi il 1° aprile.

Koichi Hatsumi ha diretto l’anime presso lo studio LIDEN FILMS.

Warner Bros. Japan ha prodotto un film live-action ispirato al manga uscito in Giappone il 9 luglio 2021. Tsutomu Hanabusa ha diretto il film.