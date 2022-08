Mancano poche settimane al debutto su Prime Video de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie degli Amazon Studios che racconta la Seconda Era della Terra di Mezzo nata dal genio di J.R.R Tolkien. Come già sappiamo, la serie sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi accaduti ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Ora il co-produttore esecutivo e regista dei primi due episodi de Gli Anelli del Potere, J.A. Bayona, ha rivelato che incarnare “l’ottimismo e l’amore” di Tolkien era la priorità durante il processo di costruzione della narrazione.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Gli Anelli del Potere

Cosa c’è di Tolkien ne Gli Anelli del potere?

J.A. Bayona lo ha dichiarato in una recente intervista con SFX Magazine, riportata da comicbook.com. Di seguito potete leggere le sue parole:

Quando leggi i libri di Tolkien, capisci quanto apprezzi la bellezza, quindi lo show è pieno di bellezza. Tolkien è intrinsecamente ottimista, caloroso ed emotivo. Parliamo di un uomo che ha attraversato alcune delle cose più oscure della storia umana durante la prima guerra mondiale e non ne è uscito: ha scritto una storia orribile e disperata. Ma Tolkien ha scritto anche una storia sulla speranza e sul successo di un ragazzino. Abbiamo sempre pensato che fosse la regola numero uno: doveva esserci il vero ottimismo e l’amore, anche nei momenti più bui e spaventosi della serie.

La serie, lo ricordiamo, inizia durante un periodo di relativa pace in seguito alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron, e racconta le avventurose vite del cast di personaggi. Non solo: Gli Anelli del Potere ci porta in un viaggio fra le terre delle Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno insulare di Númenor.

J.D. Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi del progetto Amazon Original insieme a Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado. Ron Ames e Christopher Newman sono i produttori. Wayne Che Yip è co-produttore esecutivo, e ha affiancato Bayona e Charlotte Brändström nella direzione di alcuni episodi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, già rinnovata per una seconda stagione, debutterà su Prime Video il 2 settembre 2022. Prima di concludere, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo de Il Signore degli Anelli.