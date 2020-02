Tom Holland e Chris Pratt vogliono avviare una campagna D&D con gli Avengers

Anche i supereroi possono esplorare i dungeon e vedersela con i draghi. Tom Holland e Chris Pratt vorrebbero organizzare infatti una campagna di Dungeons & Dragons, riunendo insieme anche tutti gli altri Avengers per una sessione che si prospetta epica.

Fino a pochi anni fa chi si imbarcava in lunghe campagne di D&D, trascorrendo le serate con gli amici a suon di D20 e pianti disperati quando il dungeon master uccideva uno o più personaggi, veniva considerato un nerd, un secchione nel senso spregiativo del termine (con tanto di sfottò da parte di chi si stampava una L sulla fronte e cantilenava la parola “loser”). Oggi, invece, il classico gioco di ruolo da tavolo è stato talmente rivalutato dal pubblico, da essere considerato cool anche dai personaggi famosi.

Non stupisce perciò che, che persino Tom Holland e Chris Pratt, due tra i protagonisti degli acclamati film Marvel, abbiano pensato di dare il via ad una campagna di Dungeons & Dragons e stiano pianificando di invitare anche gli altri personaggi del MCU.

Sono di questi giorni le immagini del red carpet su cui hanno sfilato gli interpreti del prossimo film d’animazione Disney in uscita, Onward, tra i cui protagonisti vi sono anche Holland e Pratt. E proprio durante la premiere del film, a Tom Holland è stata posta la domanda «Hai mai giocato a D&D?»

L’interprete che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Spiderman ha risposto ai microfoni: «No, ma io e Chris [Pratt] abbiamo parlato riguardo all’organizzare una sessione di D&D degli Avengers. Sarebbe fantastico e sarebbe divertente filmare il tutto. Non livestream, perché non mi piace…», aggiungendo poi: «Siamo in live? Ok, sono davvero teso adesso».

Una sessione di Dungeons & Dragons giocata dai protagonisti Marvel e addirittura portata su schermo potrebbe essere uno spettacolo ricco di emozioni e divertimento; dove gli eroi più celebri dei comics affronterebbero i nemici non con i loro superpoteri (o le loro super tecnologie), ma a suon di spade, incantesimi e agguati furtivi nell’ombra; schivando enormi trappole rotolanti o finti forzieri del tesoro dai denti acuminati.

Se la campagna che Holland e Pratt hanno in mente di organizzare si concretizzasse davvero, potrebbe quasi sembrare una puntata della prossima serie in uscita su Disney +, Marvel’s What If…?. Annunciata per l‘estate del 2021, la serie avrà come focus le possibili conseguenze nel MCU a seguito di scelte ed azioni differenti da quelle che sono state fatte. Così, anziché vedere gli Avengers seduti attorno a un tavolo a mangiare shawarma, potremmo assistere mentre le suonano ai cattivi in una sessione di D&D.