Tom Holland parla di quanto potrebbe ancora interpretare Spider-Man

Con l’imminente uscita di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha nuovamente parlato del suo futuro legato al franchise di Spider-Man, spiegando per quanto tempo potrebbe ancora interpretare il personaggio Marvel al cinema.

Con l’uscita di Spider-Man: No Way Home, saliranno a 6 le pellicole in cui l’attore Tom Holland ha vestito i panni di Peter Parker e del suo eroico alter ego Spider-Man, ed è da poco stato rivelato che SONY realizzerà una nuova trilogia di film sul celebre personaggio Marvel. Proprio riguardo al suo futuro come Peter Parker, Holland ha raccontato per quanto tempo ancora crede che continuerà ad interpretare questo personaggio. Nel caso vi foste persi le due pellicole già uscite, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home, potete recuperarle in edizione home video su Amazon.

Qualche tempo fa, il giovane attore rilasciò alcune dichiarazioni riguardo al suo futuro impegno come Spider-Man nei film SONY, in cui disse che avrebbe interpretato l’Arrampicamuri fino ai 30 anni. In una nuova intervista video a Extra, l’attore ha fatto chiarezza sulle sue parole, ritenendo di essere stato frainteso.

Questo è l’esempio perfetto di come ciò che dici può venir manipolato o frainteso. Non so cosa ci sia nel futuro di Spider-Man, e nemmeno se ne farò parte anche io. Spider-Man sarà sempre una parte di me, e so che anche gli studios e Amy Pascal non vedono l’ora di scoprire cosa ci sarà nel futuro del personaggio. […] Se dovrò farmi da parte, lo farò con orgoglio. Quando in quell’intervista ho detto che ‘se a 30 anni sarò ancora Spider-Man avrò fatto degli errori’ intendevo dire che avrei perso l’opportunità di lasciare a qualcun altro il ruolo e di dargli modo di dare la propria interpretazione di Spider-Man. Può essere un personaggio così variegato, può essere una ragazza, può essere qualsiasi cosa. Ecco cosa intendevo dire.

Holland aveva già suggerito un suo possibile abbandono del personaggio qualche settimana fa, quando aveva suggerito che un suo possibile successore potrebbe essere un interprete di Miles Morales. L’attore ha anche nominato Miles insieme a Silk come delle aggiunte interessanti al cast cinematografico del franchise. L’arrivo di Miles Morales non è del tutto improbabile, essendo il protagonista del film animato Spider-Man: Un Nuovo Universo, ed avendo già suggerito la sua esistenza nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: Homecoming.