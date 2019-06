Tom Holland vorrebbe un film con Doctor Strange

L'attore che interpreta Spider-Man nel MCU ha evidenziato come lo Strange di Benedict Cumberbatch sia interessante da pensare affianco all'arrampicamuri.

Una delle scelte più importanti che è stata inserita nel finale di Avengers: Endgame è quella legata alla decisione di rimuovere dalla guida del gruppo i tre grandi eroi: Iron Man, Captain America e Thor. Con il primo sacrificatosi per l’intero universo, il secondo ritiratosi con la sua amata e il terzo alla ricerca di se stesso con i (suoi) Guardiani della Galassia, ora le carte in gioco si stanno mescolando, pronte a dare una mano ancora ignota. Dalle voci che girano, sembrerebbe che Spider-Man: Far From Home andrà a chiudere definitivamente la Fase 3 dell’universo cinematografico Marvel, ponendo le basi su cosa succederà nel prossimo futuro. Futuro che, nei desideri di Tom Holland, vedrebbe un film con Doctor Strange.

Si chiamano team-up nel gergo fumettistico, ovvero delle storie dove due eroi fanno squadra per scamparla. L’attore che interpreta Spider-Man nel MCU ha evidenziato come lo Strange di Benedict Cumberbatch sarebbe perfetto per una pellicola che comprenda anche l’arrampicamuri. Ecco le sue parole:

Vorrei davvero un team-up con Doctor Strange, perché sono entrambi di New York e mi piacerebbe molto l’idea che un uomo di scienza (Spider-Man) facesse squadra con un uomo di magia (Doctor Strange)!

Anche se un sequel di Doctor Strange sembra essere in lavorazione, mentre Spider-Man avrà a breve nelle sale il suo secondo film, conoscendo i due attori e le loro titaniche avventure durante i press tour, i due potrebbero davvero fare faville.

Ci rimangono soltanto le parole di Kevin Feige durante la promozione di Ant-Man & The Wasp:

Se faremo un film su Doctor Strange – e lo faremo – sarà ambientato certamente molti anni dopo il primo, soprattutto visto che ha un grande ruolo in Infinity War. È un problema quando hai troppo personaggi amati che il pubblico vuole vedere maggiormente, soprattutto se abbiamo idee che puntano a scoprire cose nuove e a portare tipologie differenti di contenuti.