Tom King sta scrivendo una serie ambientata nell’universo di Watchmen?

Tom King è senza ombra di dubbio uno degli autori più divisi del panorama fumettistico mondiale e nello specifico di quelli dei comics dove raccoglie tanti consensi quante stroncature impietose. Basti pensare al favore di critica e pubblico per le sue Mister Miracle o Sheriff of Babylon e all’alienazione causata dalla lunga gestione, recentemente conclusasi, di Batman che ha scavato nella psicologia più intima del personaggio allontanando contemporaneamente molti lettori.

King è attualmente impegnato in due maxi-serie di 12 numeri ovvero Batman and Catwoman – che darà la chiusura definitiva propri alla sua gestione di Batman – e Strange Adventures che ha come protagonista Adam Strange e si inserisce di prepotenza nel filone già tracciato da Mister Miracle.

Tuttavia il profilo autore, che ricordiamo ha un contratto in esclusiva che lo lega alla DC per cui sta anche scrivendo il film dei New Gods, non riesce a riposare e ha confermato con un post sul suo account twitter personale che sta ultimando l’ultimo numero di una nuova maxi-serie che non è stata ancora annunciata disegnata da Jorge Fornes (Batman, Daredevil).

Ecco l’immagine allegata al tweet:

Nulla che possa far capire la natura della serie senonché uno dei follower di Tom King ha notato che uno dei dipinti che appaiono nella tavola è lo stesso che appare in una vignetta del seminale Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons e più precisamente nella base segreta di Ozymandias.

That painting…I’ve seen it somewhere before….🤫🔍 pic.twitter.com/bhDoSaxoMh — BenKeiser (@Benkeisermusic) April 20, 2020

Che la DC voglia rivisitare ancora una volta il capolavoro di Alan Moore? Probabile visto il recente successo della serie HBO ma anche di Doomsday Clock – altra maxi-serie firmata però da Geoff Johns e Gary Frank che chiariva il coinvolgimento del Dr. Manhattan nella Rinascita DC – o andando ancora un po’ più ritroso dei prequel a fumetti Before Watchmen di qualche anno fa.

Staremo a vedere di cosa si tratta e soprattutto se sarà davvero collegato a Watchmen o è un semplice easter-egg inserito dal disegnatore per far impazzire i fan.