Tom Payne potrebbe interpretare Aragorn nella serie de Il Signore degli Anelli

Si torna alla carica con un'affermazione fatta da Tom Payne sulla serie Amazon Il Signore degli Anelli: potrebbe esserci Aragorn.

Anche se Il Trono di Spade ha lasciato molti spettatori orfani di una serie tv dai toni fantasy e dalla forte componente epica, forse i rumor legati alla serie tv Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli potrebbero saziare la vostra fame. Si torna infatti alla carica con un’affermazione fatta da Tom Payne, attore noto per il suo ruolo di Jesus in the Walking Dead, che ha parlato di una sua possibile interpretazione di Aragorn.

La storia, dai primi rumor, ha sempre evidenziato la presenza di una trama ambientata nella Seconda Era, tempo che ancora non vedeva cavalcare le Terre di Mezzo da parte di Aragorn. Un recente fatto legato ad un’intervista di Tom Payne però ha riaperto alcuni interrogativi: sembra infatti che esso, durante questo dialogo, abbiamo detto:

Ci sono molti ruoli là fuori che sono eccitanti. Con la spinta che mi ha dato The Walking Dead, spero di poter interpretare ruoli diversi. Non ci sono molti attori con i capelli così. Amazon sta lanciando Aragorn e Hulu sta lavorando a Interview With The Vampire

Accantonando quindi la novità riguardante una possibile serie televisiva su Intervista col Vampiro, sembra che Amazon sia alla ricerca di un Aragorn. Ora, scansando l’idea quasi improbabile (non impossibile) che Amazon sia al lavoro su due serie (una sulla Seconda Era e una sul Grande Re), è molto probabile che tutte le illazioni fatte sulla linea temporale nella quale la serie tv sarà ambientata siano state soltanto fuorvianti, riportando il centro verso quei tempi vissuti già nel film (o magari vicini). Non ci resta che attendere ulteriori conferme, sperando che la scelta ricada davvero su Tom Payne, attore che come Jesus ha mostrato la sua bravura e che potrebbe davvero interpretare un Aragorn valido, prima magistralmente coperta da uno spettacolare Viggo Mortensen.