Tom Welling e Erica Durance insieme nella prima foto dal set Crisi sulle Terre Infinite

La prima foto di Tom Welling e Erica Durance sul set di Crisi sulle Terre Infinite, ecco le ultime novità sul crossover DC

Tom Welling ed Erica Durance torneranno ad indossare i panni di Clark Kent e Lois Lane nel crossover Crisi sulle Terre Infinite che farà parte dell’Arrowverse.

I fan della serie DC degli anni 2000 rivedranno i loro protagonisti preferiti nella prossima serie TV dell’Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Tom Welling ed Erica Durance avevano già interpretato Clark Kent/Superman e Lois Lane in Smallville e ora torneranno nei panni di quei supereroi che li hanno resi famosi.

https://www.instagram.com/p/B24bciDDvD9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix

Nel crossover legato al franchise di Arrow, Crisi sulle Terre Infinite, vedremo diversi mondi alternativi che collideranno tra loro durante un cataclisma che avverrà nel multiverso. Questa premessa ha permesso alla Warner Bros. di divertirsi un po’ e riprendere i due attori direttamente dalla serie TV degli anni 2000 dedicata alle avventure del giovane Superman.

La foto pubblicata su Instagram da Erica Durance è la prima che vede protagonisti i due attori dal termine di Smallville avvenuta nel 2011. Ovviamente, questo post ha generato non poco entusiasmo da parte dei fan della serie che si sono letteralmente scatenati sui social, commentando e condividendo il post della Durance. Erica Durance e Tom Welling, non saranno i soli a tornare in Crisi sulle Terre Infinite.

Nella serie TV vedremo anche Brandon Routh che ha interpretato l’uomo d’acciaio in Superman Returns, Kevin Conroy, la voce di Batman nella Serie Animata, Burt Ward che ha interpretato Robin nella serie tv live-action degli anni ’60. Non mancheranno, inoltre, i personaggi ricorrenti dell’Arrowverse e con ogni probabilità anche alcuni personaggi che nel franchise sono morti, come Lex Luthor, Tommy Merlyn, Moira Queen e forse anche Linda Carter. Questa serie TV evento potrebbe riuscire ad accontentare tutti i fan dei fumetti, dei film e delle serie TV legate all’universo DC.

Vi ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a partire dall’8 Dicembre 2019.