Tomb Raider Legends, il nuovo gioco da tavolo con Lara Croft!

Lara Croft torna ufficialmente in un nuovo gioco da tavolo chiamato Tomb Raider Legends The Board Game, prodotto da Square Enix Ltd.

Square Enix è impegnata su più fronti per offrire agli appassionati le migliori esperienze ludiche e videoludiche. La società giapponese ha infatti annunciato Tomb Raider Legends, un gioco da tavolo dedicato alla bellissima Lara Croft. "Quando Lara Croft parte per un viaggio misterioso alla ricerca di un reperto nascosto, la minaccia che deve affrontare non è altro che… sé stessa? Esplora le rovine, sconfiggi le minacce, usa il tuo istinto, le armi e le abilità a tua disposizione per dimostrare che solo tu sei la 'Vera' Lara Croft", recita il sito ufficiale del gioco da tavolo. Gli appassionati saranno chiamati ad esplorare le canoniche ambientazioni di Tomb Raider con lo scopo di recuperare il prezioso artefatto. Questo gioco, naturalmente, mette in competizione dai 3 ai 4 giocatori, che dovranno far attenzione non solo ai pericolosi abitanti, ma anche alle costanti minacce di ferite, ritardi e cambi di direzione causati da altri giocatori e creature. Tomb Raider Legends, secondo le informazioni ufficiali comunicate da Square Enix, durerà all'incirca quaranta minuti. La confezione conterrà 4 miniature Lara, 1 scheda principale, 4 schede giocatore, 28 carte azione, 41 carte raid, 1 segnalino giocatore iniziale, 8 segnali pericolo/esperienza e 4 segnalini ferita. Square Enix, infine, ha anche confermato che Tomb Raider Legends sarà disponibile a partire dal secondo trimestre dell'anno, senza confermare una data precisa. Momentaneamente gli appassionati hanno la possibilità di effettuare la prenotazione, anche nel nostro amato territorio tramite il sito ufficiale dell'editore. Se siete interessati a un'esperienza videoludica, potete acquistare Shadow of the Tomb Raider sfruttando le offerte Amazon!