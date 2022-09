Dopo una lunga attesa, su Disney Plus stiamo finalmente per scoprire come sia nata l’Alleanza Ribelle di Star Wars, grazie ad Andor, la nuova serie ambientata nella galassia lontana, lontana. Da diverso tempo è noto che la serie sarà composta da due stagioni, da dodici episodi ciascuna, che racconteranno il percorso di crescita di Cassian Andor, la spia ribelle conosciuta in Rogue One (2016). Al momento sappiamo solamente che la serie non si fermerà con la prima stagione, ma durante una recente intervista con The Wrap lo showrunner Tony Gilroy ha svelato nuovi dettagli sulla seconda stagione di Andor.

Lo showrunner Tony Gilroy parla della seconda stagione di Andor

Tony Gilroy ha un rapporto speciale con Cassian Andor, essendo stato parte del team di sceneggiatori che ha creato il personaggio per Rogue One. Questa affinità è risultata vincente nel delineare la personalità di Cassian per la nuova serie di Disney Plus, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima. Parlando del futuro di Andor, Tony Gilroy ha confermato che al momento non sono ancora iniziati

Abbiamo ancora due anni di attesa. Inizieremo a girare la seconda parte a novembre. Al momento non saprei dire, ma il nostro piano era due anni, ma per ora so che gireremo tra novembre e agosto, cui poi si aggiunge la post-produzione che durerà all’incirca un anno.

(L-R): Luthen Rael (Stellan Skarsgard) and Cassian Andor (Diego Luna) in Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Un’attesa che potrebbe concludersi nell’agosto del 2024. Sempre in merito alla concezione di Andor, in diverse occasioni Gilroy ha tenuto a precisare come è stato concepito il percorso narrativo della serie:

Lavoreremo in blocchi narrativi da tre episodi, con un salto temporale di un anno tra l’uno e l’altro, comprendo così quattro anni in dodici episodi. Non saprei se qualcuno ha avuto modo di fare qualcosa di simile in precedente, magari c’è stata la possibilità, ma non riesco a pensare ad alcun paragone.

L’impostazione di Andor, per Gilroy, si rivela essere una perfetta possibilità di costruire una storia che valorizzi l’aspetto intimo dei personaggi mantenendo comunque aperto un discorso che contestualizzi il tutto all’interno delle dinamiche sociali dell’Ascesa dell’Impero, seguendo un’evoluzione che troverà maggior spazio nella seconda stagione:

La cosa interessante è che introdurremo nuovi personaggi nella seconda parte, ma ci saranno anche 25-30 personaggi che riprenderemo dalla precedente stagione. E li conoscete già, alcuni li conoscete davvero molto bene! Alla fine dei dodici episodi, Cassian Andor avrà vissuto una sorta di percorso educativo, servirà molto tempo per spingerlo a unirsi alla Ribellione, ma ci arriveremo. E nella seconda parte, potremo esplorare un sacco di aspetti differenti, e il tempo sarà nostro amico in questo.

Andor è disponibile su Disney Plus dal 21 settembre.

