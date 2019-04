Too Old to Die Young si mostra nel suo intrigante primo trailer!

Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer di Too Old to Die Young, nuova serie poliziesca che debutterà il prossimo giugno per tutti gli abbonati.

Amazon Prime Video investe sul futuro, scommettendo su parecchie serie di notevole livello. In queste ore, il colosso USA ha pubblicato il primo trailer di Too Old to Die Young, una nuova serie televisiva poliziesca che debutterà a giugno. Miles Teller, il protagonista di questa serie, dovrà vedersela con alcune organizzazioni criminali (tra cui la Yakuza, i cartelli della droga messicani, mafiosi russi e altri spietati assassini) che "impestano" la bellissima metropoli di Los Angeles. Nel cast, oltre alla presenza di Teller, ci saranno anche Jena Malone, Billy Baldwin, John Hawkes, Nell Tiger Free, Babs Olusanmokun, Callie Hernandez e Cristina Rodlo. La sceneggiatura della serie è stata sviluppata da Nicholas Winding Refn (autore di Drive, Pusher e The Neon Demon) e Ed Brubaker (Captain America: Winter Soldier e Westworld), mentre la regia è stata affidate alle mani dello stesso Refn. Too Old to Die Young è una serie composta da 10 episodi dalla durata stimata di almeno 90 minuti, da seguire – con ogni probabilità visto il cast e la regia – tutto d'un fiato. Nel trailer – in calce all'articolo – è possibile conoscere il contesto storico sui cui si basa la serie attraverso delle immagini che riportano ad altre produzioni di questo genere. Questa serie televisiva, esclusiva di Amazon Prime Video, arriverà ufficialmente a partire dal prossimo 14 giugno in tutto il mondo. Seguiranno dovuti aggiornamenti. https://www.facebook.com/TOTDYTV/videos/356718448273253/