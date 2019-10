Top Gear LEGO Technic: il nuovo set LEGO e BBC!

LEGO e BBC hanno siglato una partnership per produrre ufficialmente il nuovo set Top Gear LEGO Technic! Gli amanti della serie sono stati accontentati!

Nonostante la perdita di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, la programmazione di Top Gear non è stata definitivamente arrestata. Nell’ultimo anno, infatti, la serie ha raggiunto ottimi risultati, che hanno portato alla collaborazione con Lego per il set Top Gear LEGO Technic.

“Mettere insieme LEGO Technic e BBC Top Gear insieme sarà un sogno diventato realtà per i fan di tutto il mondo“, afferma Eloise Bradley, senior licensing manager di The LEGO Group. “Non vediamo l’ora di lavorare con BBC Top Gear per dare vita a una straordinaria ingegneria innovativa: rimanete sintonizzati“.

Top Gear LEGO Technic si ispira a uno degli spettacoli di intrattenimento di più successo al mondo, che può vantare una longevità di 42 anni e un seguito di circa 350 milioni di telespettatori provenienti da tutto il mondo (in oltre 200 Paesi, compresa l’Italia).

“Siamo estremamente contenti di aver collaborato con LEGO Technic“, specifica Jason Easy, responsabile delle licenze UK della BBC Studios. “Entrambi i marchi godono di un ottimo feeling con i loro fan, è sicuramente una scelta naturale per entrambi, e non vediamo l’ora di vedere il nuovo set sugli scaffali il prossimo anno“.

Al momento, le uniche informazioni in nostro possesso affermano che il set Top Gear LEGO Technic debutterà il prossimo anno e sarà rivolto a un pubblico con un età superiore ai 9 anni. Come sempre, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per aggiornamenti.