Grazie al nuovo sito promozionale di Top Gun: Maverick è possibile generare il vostro elmetto e nome di battaglia personalizzato. Top Gun: Maverick è il sequel del film originale di successo del 1986 Top Gun di Joseph Kosinski (recuperate il Blu-Ray su Amazon) che debutterà in tutto il mondo il 27 maggio 2022 e promette scene di combattimento aereo ineguagliabili e indimenticabili, grazie al fatto che non sono stati utilizzati effetti speciali ma le scene di volo sono state realizzate con piloti veri in modo da aggiungere autenticità all’azione. Il film vedrà il ritorno sul grande schermo di Tom Cruise nei panni Pete “Maverick” Mitchell come insegnante di una nuova generazione di piloti.

In vista dell’uscita del film, la Paramount Pictures ha lanciato un nuovo sito web all’indirizzo whatsmycallsign.com, insieme a una breve clip promozionale su YouTube. Nel video viene spiegata la grande importanza dei soprannomi nel film mentre il sito permette ai fan, dopo aver risposto a un breve questionario, di ottenere i propri nomi di battaglia ed elmetti personalizzati.

L’importanza dei nomi di battaglia in Top Gun: Maverick

I soprannomi o call sign in inglese sono importantissimi nel film, come rivelato da Miles Teller in un’intervista con Jimmy Kimmel. L’attore ha spiegato che i produttori li hanno incaricati di creare il nome di battaglia per il loro personaggio invece di averlo già scritto nella sceneggiatura del film. L’attore ha poi rivelato di aver scelto intenzionalmente un nome a tema aviario come “Rooster” per rendere omaggio al padre caduto del personaggio, Nick “Goose” Bradshaw. La morte di quest’ultimo ha pesato molto su Maverick nel film originale. I nomi di battaglia aggiungono un ulteriore livello di dettaglio e immersione nel mondo di Top Gun aiutando a trasmettere i tratti e le qualità dei suoi personaggi, come la natura indipendente e distintiva di Maverick o il legame di Rooster con il suo padre.

Questo è ribadito nel video intitolato Top Gun: Maverick | Callsigns explained, in cui il nuovo membro del cast Jay Ellis e il consulente tecnico dell’aviazione navale/coordinatore aereo del film, il capitano Brian “Ferg” Ferguson, spiegano l’importanza dei nomi di battaglia all’interno del film e della struttura dell’aviazione insieme a clip delle sequenze di volo del film.

E se volete anche voi il vostro nome di battaglia basta cliccare whatsmycallsign.com che utilizza le telecamere dei dispositivi dei fan e un breve questionario per generare i callsigns ed elmetti personalizzati.

A proposito di Top Gun: Maverick

Il regista Joseph Kosinski (Oblivion) dirigerà Top Gun: Maverick su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger (Transformers: Revenge of the Fallen), Erin Warren Singer (American Hustle) e Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow).

Top Gun: Maverick è ambientato più di trent’anni dopo il primo film e adesso Pete Maverick Mitchell, interpretato dall’iconico e inossidabile Tom Cruise, si spinge al limite diventando un nuovo pilota collaudatore. Questo gli permette di addestrare un distaccamento di diplomati Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai visto prima. Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in un confronto con le sue paure più profonde, che culmina in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che saranno scelti per portarla al termine.