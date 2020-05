Top Gun torna in una nuova edizione Blu-ray e 4k Ultra HD

Top Gun torna in Blu-ray e 4k Ultra HD in una nuova versione rimasterizzata. La nuova edizione dello storico film con Tom Cruise sarà pubblicata da Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La nuova edizione home video, disponibile a partire dal 24 giugno 2020, includerà nuove featurette mai viste prima in cui sarà possibile scoprire nuove curiosità ed aneddoti su questa pellicola. I contenuti extra mostreranno agli spettatori interviste esclusive con Tom Cruise, il produttore Jerry Bruckheimer e alcuni membri del cast di Top Gun: Maverick, tra cui John Hamm, Miles Teller, Glen Powell e altri.

Tra i contenuti inediti presenti in questa nuova edizione di Top Gun ci sarà anche una video celebrazione per l’anniversario dei 30 anni di Top Gun, girato nel 2016.

Per non lasciarvi scappare questo film è attivo il preordine su Amazon a questo link per l’edizone 4k Ultra HD, mentre a questo link trovate l’edizione in Blu-ray.

Oltre ai nuovi extra in questa edizione sarà possibile trovare i contenuti speciali delle edizioni precedenti, che comprendono il commento al film di Jerry Bruckheimer (produttore), Tony Scott (regista), Jack Epps Jr. (co-sceneggiatore) ed esperti della marina; Danger zone: il making of di Top Gun; Uno sguardo al vero Top Gun; materiali promozionali originali del film; video musicali e molto altro.

Ma non solo Top Gun, per gli amanti del genere action Universal Pictures Home Entertainment Italia pubblicherà, a partire dal 24 giugno, altri due film nell’esclusivo formato 4K UHD: Giorni di tuono (link Amazon) e La guerra dei mondi (link Amazon).

L’edizione per il 30° anniversario di Giorni di tuono mostrerà nel formato 4k UHD alcune delle scene su pista più spericolate e spettacolari mai girate e includerà una featurette inedita che ripercorre la produzione del film insieme a Bruckheimer.

La guerra dei mondi, di cui ricorre il 15° anniversario, sarà realizzato nel medesimo formato e mostrerà l’adattamento in chiave moderna del classico della fantascienza di H.G. Wells.

L’edizione 4K UHD inlcuderà oltre un’ora di contenuti speciali, tra cui featurette dal dietro le quinte, diario di produzione, uno sguardo ai personaggi e molto altro.