“Signor Bond, se non mi svela il codice segreto sarò costretto a..” Completa la frase, dalla minaccia più insignificante alla più grave. Questo è il nucleo di TOP TEN, party game da 4 a 9 giocatori pensato da Aurèlien Picolet ed edito da Ghenos Games. Il gioco fa della semplicità il suo punto di forza: veloce e ricreativo, vi consentirà di dare libero sfogo alla vostra immaginazione, regalando momenti spassosi e imbarazzanti. Seguiteci nella nostra recensione!

TOP TEN – Componenti

All’interno della scatola, troviamo:

1 tabellone/tappetino;

125 Carte Tema, con due argomenti su ciascun lato;

10 carte numero;

8 gettoni unicorno/cacca;

1 regolamento.

I componenti, pur nella loro essenzialità, risultano invitanti e funzionali. Il tabellone in gomma facilmente ripieghevole e trasportabile, le carte plastificate colorate e accattivanti, i gettoni pesanti e materici: tutto è pensato per una comoda portabilità, senza rinunciare all’estetica.

Preparazione e regolamento

Il gioco inizia pescando 5 Carte Tema e posizionandole casualmente alla portata di tutti i giocatori. Ponete quindi il tabellone al centro, e prendete tanti gettoni Unicorno quanti sono i giocatori. A turno, e poi in senso orario per 5 turni, un giocatore ricoprirà il ruolo di Capitan Ten, cioè di colui chiamato a riordinare le risposte date. Dopo questi semplici passi, tutto è pronto per cominciare: che il divertimento abbia inizio.

Il Capitan Ten prende la prima delle 5 Carte Tema, sceglie uno degli argomenti e lo legge ad alta voce. Successivamente, il capitano consegna ad ogni partecipante (incluso sé stesso) una Carta Numero Segreta, che indicherà l’intensità della risposta che ogni giocatore sarà tenuto a dare. A questo punto, il Capitan Ten risponderà per primo al quesito, seguito dagli altri in ordine casuale. Terminato il giro di imbarazzanti esibizioni, il capitano dovrà riordinare le risposte in ordine crescente di intensità, sulla scia di quanto visto in titoli come Su una scala da 1 a T-Rex.

Quando un giocatore viene indicato dal Capitan Ten, dovrà girare la propria Carta Segreta, mettendola sul tappetino. Se il suo valore è maggiore della carta numero precedente, si prosegue senza intoppi. Altrimenti prendete un gettone Unicorno, giratelo sul lato Cacca, e posizionatelo sull’apposito riquadro. Il gioco riprende da quel numero. Dopo aver chiamato tutti i giocatori, il ruolo di Capitan Ten passa di mano, e comincia un nuovo round. Se in un qualsiasi momento non ci sono più gettoni Unicorno, la squadra perde la partita. Se invece alla fine del quinto turno c’è almeno un gettone Unicorno, congratulazioni! A questo punto potete confrontare il vostro punteggio con la tabella sul regolamento, per scoprire come siete andati e provare a migliorarvi.

Varianti

Il regolamento propone due varianti:

per 9 giocatori : vengono utilizzi tutti i gettoni, ma non si consegna alcuna Carta Numero al Capitano, che dovrà limitarsi a riordinare le risposte date dagli altri giocatori;

: vengono utilizzi tutti i gettoni, ma non si consegna alcuna Carta Numero al Capitano, che dovrà le risposte date dagli altri giocatori; per esperti: non dovrete più riordinare le risposte, ma, prima di indicare un giocatore, il Capitano dovrà indovinare il numero esatto della carta segreta. Se sbaglia avrà commesso un errore, e ribaltate un gettone sul lato Cacca. Quando tutti i giocatori sono stati indagati, toccherà a loro indovinare la Carta Numero del Capitan Ten. In caso di successo, potranno girare un gettone Cacca sul lato Unicorno. Poi si prosegue normalmente.

Gioco adatto per..

TOP TEN è un gioco perfetto sia per neofiti che per esperti, in grado di stimolare la creatività di tutti i partecipanti. Perfetto come filler ma non solo, saprà stupirvi con una sorprendente rigiocabilità.

Conclusioni

TOP TEN convince grazie a una struttura di gioco completa e intuitiva: mimare, cantare, divagare con l’immaginazione non è mai stato così divertente. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per ogni occasione e per ogni gruppo, ma il divertimento è direttamente proporzionale al numero di partecipanti. Sono rari i giochi in grado di creare un’atmosfera stimolante, irriverente e piacevole: TOP TEN è uno di questi.