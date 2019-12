Torino Film Festival 2019: ecco l’elenco dei vincitori

Si è appena conclusa, con la premiazione ufficiale, la 37esima edizione del Torino Film Festival 2019, in scena dal 22 al 30 novembre.

Sono stati presentati 197 film, di cui 142 lungometraggi e 45 anteprima mondiale, attentamente visionati dalla giuria presieduta da Cristina Comencini e composta da Fabienne Babe (Francia), Bruce McDonald (Canada), Eran Riklis (Israele) e Teona Strugar Mitevska (Macedonia).

Il premio di 18.000 euro come Miglior Film è stato assegnato all’islandese Hvítur, hvítur dagur / A white, white day di Hlynur Pálmason, opera prima del regista sulle ossessioni che si avvicendano durante l’elaborazione di un lutto.

Importante riconoscimento anche per l’unico film italiano in concorso, Il grande passo di Antonio Padovan, con la vittoria di Giuseppe Battiston e Stefano Fresi come Miglior attore protagonista, mentre il titolo di Miglior Attrice è stato invece assegnato a Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina per il film Dylda / Beanpole di Kantemir Balagov (Russia).

Tutti i vincitori dei premi ufficiali dell’edizione 2019 del Torino Film Festival.

Miglior film (€18.000) a:

HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR / A WHITE, WHITE DAY di Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia)

Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (€ 7.000) a:

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia/Francia/Qatar)

Premio per la Miglior attrice a:

VIKTORIA MIROSHNICHENKO e VASILISA PERELYGINA, per il film Dylda / Beanpole di Kantemir Balagov (Russia)

Premio per il Miglior attore a:

GIUSEPPE BATTISTON e STEFANO FRESI per il film Il grande passo di Antonio Padovan (Italia)

Premio per la Miglior sceneggiatura a:

WET SEASON di Anthony Chen (Singapore /Taiwan)

PREMIO DEL PUBBLICO

MS. WHITE LIGHT di Paul Shoulberg (Stati Uniti)

TFFdoc

INTERNAZIONALE.DOC

Miglior film per Internazionale.doc (€ 6.000) a:

143 RUE DU DESERT di Hassen Ferhani (Algeria/Francia/Qatar)

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc a:

KHAMSIN di Grégoire Couvert e Grégoire Orio (Francia)

ITALIANA.DOC

Miglior film per Italiana.doc (€ 6.000) a:

FUORI TUTTO di Gianluca Matarrese

Premio Speciale della giuria per Italiana.doc a:

L’APPRENDISTATO di Davide Maldi

ITALIANA.CORTI

Premio il Miglior cortometraggio (€ 2.000) a:

SPERA TERESA di Damiano Giacomelli

Premio Speciale della giuria a:

LA BUCA di Dario Fedele

PREMIO FIPRESCI

Il Premio Fipresci (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) per il Miglior film va a:

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia, Francia, Qatar)

PREMIO CIPPUTI

Il Premio Cipputi 2019 – Miglior film sul mondo del lavoro va a:

OHONG VILLAGE di Lungyin Lim (Taiwan/Repubblica Ceca)

PREMIO CINEMA D’AQCUA | Prima edizione del concorso per cortometraggi italiani organizzato collaborazione con QC TERME

Il premio Cinema D’Aqcua per il Miglior film di € 1.000 € va a:

APOLLO 18 di Marco Renda

PREMIO TORINO FACTORY

Il Premio Torino Factory di 2.500€ va ex-aequo a:

MANUALE DI STORIE DEI CINEMA di Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli

e

SELENE di Sara Bianchi

Arrivederci dal 20 al 28 novembre 2020, per la prossima edizione del Torino Film Festival!