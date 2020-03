Torneo WAM MTG Arena in collaborazione con Fiamme di Pompei e AK Informatica

La libretteria “Le Fiamme di Pompei” di Cassano Magnago, insieme ad AK Informatica e Tom’s Hardware – media ufficiale dell’evento – è lieta di annunciare il torneo WAM di Magic The Gathering Arena approvato da GEC – Giochi Elettronici Competitivi che avverrò domani, domenica 8 marzo dalle 11.30 fino a fine evento

Sfidatevi online al gioco di carte più famoso del mondo e portare a casa la vittoria. Tantissimi i premi – un prize pool garantito di 200 euro!-, che potrete decidere di farvi spedire o ritirare direttamente in negozio qualora abitaste vicino. Il limite massimo è di 32 giocatori!

L’iscrizione è disponibile fino all’orario limite delle 10 di domenica mattina e c’è tempo fino massimo alle 10.30 per inserire la propria lista. Le liste saranno pubbliche, ovvero accessibili a tutti i giocatori. Potete iscrivervi online pagando il prezzo di iscrizione con carta di credito o Paypal. Oppure potete iscrivervi anche direttamente al negozio “Le Fiamme di Pompei”, a Cassano Magnago in via Garibaldi 26

Per maggiori informazioni su modalità e quant’altro vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale dell’evento.