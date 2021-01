Touch – il manga di Adachi testimonial di McDonald’s

Mangiare da McDonald’s non è uguale in tutti i paesi del mondo, una banalità che, al netto delle differenze gastronomiche dei vari menù, trova riscontro soprattutto in Giappone dove la nota catena di ristoranti fast food ha dei testimonial d’eccezione ovvero i protagonisti di Touch, il manga cult degli anni ’80 sul baseball di Mitsuru Adachi.

Una pubblicità per il trentennale del Chicken Tatsuta

McDonald’s non è nuova ad iniziative simili in Giappone ma questa volta sembra aver fatto davvero le cose in grande con tanto di spot TV in cui i personaggi di Touch non solo ricordano ai fan il triangolo amoroso fulcro della serie ma anche la difficile scelta fra il Chicken Tatsuta e il Setouchi Lemon Tartare Chicken Tatsuta!

La campagna pubblicitaria è infatti organizzata per celebrare i primi 30 anni del popolare hamburger di pollo, Tatsura appunto, ed è basata sul gioco di parole in cui la sua pronuncia è simile a quella della parola inglese che dà il titolo alla serie.

Lo spot, che troverete poco sotto, pagina è realizzato per il Chicken Tatsuta (in caratteri rossi) e il Setouchi Lemon Tartare Chicken Tatsuta (caratteri gialli). In sottofondo c’è la sigla di apertura della serie anime di Touch, con l’unica differenza che, invece di usare “Touch, touch, koko ni touch”, il testo diventa “Tatsuta, Tatsuta, Chicken Tatsuta”.

La voce fuori campo recita: “Il sapore della giovinezza, è lo stesso di allora? O è agrodolce? “. Il riferimento non è solo ai due hamburger ma anche alla serie in cui Minami è contesa fra Kazuya Uesugi (ragazzo modello, primo della classe ed campione della squadra di baseball dell’Istituto Meisei) e Tatsuya (l’opposto del fratello: pigro e indolente, non ama studiare e non si dedica ad alcuno sport).

Eccovi gli spot:

Touch, il manga e l’anime

Touch scritto e disegnato da Mitsuru Adachi, è stato serializzato in Giappone sulla rivista Shōnen Sunday di Shogakukan dall’agosto 1981 al novembre 1986. Dal manga è stata tratta una serie anime, prodotta da Gallop e da Group TAC e andata in onda in Giappone su Fuji TV dal marzo 1985 al marzo 1987 per un totale di 101 episodi. Successivamente sono stati prodotti tre film cinematografici e due speciali televisivi che narrano le vicende successive alla fine del manga, pubblicati anche in Italia da Yamato Video. Tratto dalla serie è anche un TV dorama del 1987 e un film live action del 2005 con Masami Nagasawa nella parte di Minami Asakura.

In Italia è stato trasmesso su Italia 1 dal settembre 1988 con il titolo Prendi il mondo e vai. La versione italiana presenta diverse censure, a partire dal cambio dei nomi dei personaggi.

La serie vinse nel 1983 il prestigioso Shogakukan Manga Award nella categoria shōnen e in totale, all’anno 2004, ha venduto oltre i 100 milioni di copie.

In Italia è stato pubblicato da Edizioni Star Comics dal luglio 1999 all’agosto 2001, mantenendo il titolo originale così come i nomi dei personaggi, ma con il sottotitolo Prendi il mondo e vai in copertina per fidelizzazione con gli spettatori televisivi. Da novembre 2016 a ottobre 2017 è stata pubblicata in 12 volumi la perfect edition con alcune pagine a colori.