Tournament at Avalon in arrivo il sequel a Tournament at Camelot

Wizkids ha annunciato la pubblicazione del gioco in scatola Tournament at Avalon, sequel del suo Tournament at Camelot.

Tournament at Avalon sarà, come il suo predecessore, un gioco di prese. Si tratterà di un titolo per 3- 6 giocatori della durata di 45 minuti indicato dai 14 anni in su.

Come suggerisce il titolo, Tournament at Avalon sarà ambientato durante un torneo d’arme, dove i vari cavalieri dovranno combattere per gloria onore e fama. I giocatori dovranno utilizzare al meglio le abilità delle carte in proprio possesso, cercando di utilizzare meno prese possibili e nel contempo stipulare compromessi politici con gli altri giocatori, attraverso l’uso della diplomazia e del dialogo.

Le prese rappresenteranno le ferite inflitte, quindi lo scopo del gioco sarà quello di forzare gli altri nell’utilizzare i meccanismi di presa, per portare uno dei giocatori ad un punteggio di salute pari a 0.

Alla fine del gioco il giocatore con il valore di salute più elevato sarà così il vincitore del torneo d’arme.

Tournament at Avalon sarà un gioco completamente standalone che introdurrà nuovi personaggi, nuove armi e alcune nuove meccaniche di gioco, come la presenza della Fata Morgana (Morgan Le Fay) o di Re Artù. Questa nuova incarnazione di questo gioco potrà tuttavia essere integrata con Tournament at Camelot, per dare vita ad un’esperienza di gioco completa in cui poter utilizzare le meccaniche di entrambi i titoli e dare vita a tornei d’arme ancora più spettacolari.

Tournament at Avalon sarà disponibile, in inglese, a partire da febbraio 2020 ad un prezzo di 24,99 dollari. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 60 carte armi base, 24 carte Dono del cielo, 15 carte alchimia, 12 carte salute, 10 carte protagonista, 10 carte compagno, 8 carte armi speciali, 5 token, 5 plance luogo e il libretto delle regole.