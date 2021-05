Tower of God – il webtoon ritorna quest’estate

Tower of God il manhwa sudcoreano scritto e disegnato da SIU, ritorna quest’estate! WEBTOON ha confermato ufficialmente il ritorno della serie andata in pausa qualche mese fa. La serie arriverà prossimamente in Italia e sarà pubblicata da Edizioni Star Comics.

Tower of God: il ritorno della serie

Come ben sappiamo l’autore di Tower of God aveva deciso di prendersi una pausa l’anno scorso per motivi di salute causati dallo stress. Non aveva però fatto sapere nulla in merito a quando avrebbe ripreso la serializzazione del suo fumetto, almeno fino ad oggi.

Infatti SIU ha confermato ufficialmente la ripresa della serializzazione di Tower of God tramite un post pubblicato sul suo blog personale, poi riproposto da WEBTOON:

Tower of God: webtoon e manhwa

Tower of God nasce come webtoon, denominazione coreana per i fumetti esclusivamente pubblicati on-line e adatti alla lettura su dispositivi digitali grazie alla modalità di lettura in verticale. Disegnato e ideato da Lee Jong-hui, nome d’arte SIU, è stato serializzato sulla piattaforma Naver Webtoon dal 2010.

In Italia il manga Tower of God verrà pubblicato in un volume completamente a colori a partire da giugno 2021 da Edizioni Star Comics che ne descrive così la trama:

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!

Questo è il secondo webtoon pubblicato da Edizioni Star Comics dopo Solo Leveling.

Ricordo inoltre che il manhwa ha ricevuto un adattamento anime prodotto dallo studio giapponese TMS Entertainment, andato in onda a partire dall’aprile 2020 su Crunchyroll.

