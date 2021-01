Tower of God – lo spettacolare webtoon arriva in Italia grazie a Edizioni Star Comics

Attraverso il suo sito ufficiale, Edizioni Star Comics ha ufficializzato l’arrivo in Italia di Tower of God uno dei webtoon di maggior successo degli ultimi anni che ha già goduto di una trasposizione animata arrivata nel nostro paese su Crunchyroll.

Tower of God in Italia, i dettagli

Tower of God verrà pubblicato in volume completamente a colori a partire da maggio 2021. Nato nel 2010 dal fumettista coreano Siu, il manhwa è stato tradotto ufficialmente in inglese, e soltanto a inizio 2020 contava già oltre 4,5 miliardi di visualizzazioni sul web.

Edizioni Star Comics presenta Tower of God come un manhwa adatto a tutti gli amanti dei battle-action:

Tower of God vi farà immergere in un viaggio pieno di pericoli e difficilissime prove da superare, sfide sanguinose e amicizie importanti, insieme al coraggioso e fedele Bam e alla scaltra e ambiziosa Rachel. Tra antichi segreti e mostri spaventosi, comincia il viaggio di Bam da irregolare – ovvero un candidato non “scelto” dalla torre ma entrato con le sue sole forze – alla ricerca della sua cara amica. Che sia denaro, potere, gloria, vendetta o il ricongiungimento con una persona cara… solo chi arriverà in cima potrà realizzare i propri desideri!

Eccovi la trama:

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!

Tower of God, manwha e webtoon

Tower of God è un fumetto coreano la cui dicitura comune è manhwa (assonante con l’ormai comunissimo manga che indica invece i fumetti di produzione giapponese) ma la sua pubblicazione non avviene in maniera tradizionale quindi con i vari capitoli su rivista poi raccolti in volume. Tower of God è infatti un webtoon si tratta di fumetti digitali a colori (nati agli inizi degli anni 2000) in Corea del Sud e particolarmente adatti alla lettura su dispositivi digitali grazie alla modalità di lettura in verticale.

La popolarità dei webtoon è in continua crescita in tutto il mondo, complice anche la loro trasposizione in forma cartacea e in serie animate di grande successo.

Ricordiamo che sempre Edizioni Star Comics ha già annunciato la pubblicazione per aprile di un altro webtoon, lo spettacolare Solo Leveling.