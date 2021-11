Toy Hall of Fame: premiata la sabbia (quella della spiaggia)

La Toy Hall of Fame del The Strong National Museum of Play accoglie la sabbia tra i giocattoli più iconici del mondo. Non stiamo parlando di sabbia cinetica o di particolari iterazioni commerciali ma proprio di comune sabbia che potreste incontrare in una spiaggia o nei parchi giochi. La sabbia è stata quindi insignita di tale riconoscimento poiché secondo il comitato della Toy Hall of Fame questa rappresenta il giocattolo più universale e più antico del mondo.

L’inclusione della sabbia nella cerchia dei giocattoli più rilevanti della storia ha ovviamente fatto inarcare più di un sopracciglio e scatenato una qual certa ilarità online, tuttavia secondo i ricercatori del museo la sabbia potrebbe essere, come accennato prima, il giocattolo più universale e antico del mondo poiché viene riconosciuto da tutti i bambini del mondo come un materiale creativo, sia asciutto che bagnato, in grado di fornire opportunità uniche per il gioco libero tattico, fisico, cooperativo, creativo e indipendente.

Inoltre la sabbia può essere trovata ovunque e il più delle volte è disponibile gratuitamente, con una portata globale che la maggior parte dei produttori di giocattoli invidierebbe.

La sabbia però non è stato l’unico giocattolo ad essere inserito nella Hall of fame nel 2021, ma condivide questa nomina con il gioco da tavolo Risiko e le bambole American Girl Dolls.

Risiko (link Amazon), o Risk, non necessita presentazioni per via della sua popolarità e iconicità, in grado di rendere i wargame un successo commerciale. Per quel che riguarda invece le bambole American Girl Dolls (link Amazon) sono state scelte per la loro capacità di raccontare ed esplorare la storia americana attraverso le diverse rappresentazioni socio culturali.

Questi tre giocattoli hanno dovuto contendersi il titolo in una rosa di 12 finalisti che includeva Affonda la Flotta, il biliardo, le bambole Cabbage Patch Kids, il Distributore di Popcorn Fisher-Price, il Mahjong, i Masters of the Universe, la piñata, i Coloni di Catan e i le repliche giocattolo dei camion dei pompieri.