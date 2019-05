Toy Story 4: arriva il nuovo trailer con alcune immagini ufficiali

Circa 25 anni dopo dall'uscita del primo film della Disney-Pixar, amato da grandi e piccini, arriva il trailer finale del capitolo 4 di Toy Story - Il Mondo dei Giocattoli. Si tratta di un trailer in lingua originale che racconta le vicende che dovranno affrontare i giocattoli, amici della piccola Bonnie.

Ebbene, nel prossimo film d’animazione, diretto da Josh Cooley e prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, vedremo uno dei protagonisti, Woody, far fronte a nuove avventure. Nel quarto capitolo di Toy Story, Bonnie inizia ad andare all’asilo ma non riesce a fare amicizia con i bimbi della sua età. Per questo motivo decide di crearsi un nuovo compagno di giochi, utilizzando una vecchia forchetta di plastica, dando così vita a Forky ma questi, non essendo contento della nuova vita da forchetta-giocattolo, decide di fuggire. A questo punto Woody lo insegue per convincerlo a tornare a casa ma, mentre il piccolo cowboy è alla ricerca di Forky, incontra la sua amica vecchia amica Bo Peep, scomparsa da tempo. Ebbene, dopo l’incontro con Bo Peep, ormai libera da tempo, Woody non è più convinto di voler tornare a casa dalla sua padroncina Bonnie. Dunque, come si evolveranno le vicende dei nostri piccoli protagonisti? Woody e Forky torneranno a casa?

Ricordiamo che dare voce ai nostri amati protagonisti saranno Tom Hanks (Woody), Annie Potts (Bo Peep), Tim Allen (Buzz Lightyear), Don Rickles (Mr. Potato Head), Blake Clark (Slinky Dog), Bud Luckey (Chuckles the Clown), Joan Cusack (Jessie), Bonnie Hunt (Dolly), Jeff Garlin (Buttercup), Estelle Harris (Mrs. Potato Head), Jeff Pidgeon (Squeeze Toy Aliens).

Per saperne di più non ci resta che attendere la data di uscita del nuovo film Disney-Pixar prevista il 21 giugno in America, mentre in Italia arriverà a partire dal 26 giugno 2019. Nel frattempo gustiamoci il trailer.