Toy Story 4: cinque nuovi gadget e giochi in arrivo

In attesa di vedere al cinema Toy Story 4 abbiamo selezionato 5 gadget imperdibili

Mancano pochi giorni al debutto nei cinema di tutto il mondo di Toy Story 4 e per celebrare il tanto atteso ritorno dei giocattoli più amati del cinema, sono state presentati vari nuovi prodotti dedicati al merchandising legato al film.

Toy Story 4 racconterà della vita di Woody in una nuova cameretta (quella di Bonnie), con nuovi giocattoli. Il cowboy giocattolo continuerà con la sua missione di prendersi cura del proprio bambino.

Quando Forky, un personaggio assemblato con materiali di recupero da Bonnie, si autodefinirà “spazzatura” e non giocattolo, Woody deciderà di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Le cose però prenderanno una piega inaspettata quando, durante un viaggio, Woody ritroverà Bo Peep. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli saranno ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

La gamma di prodotti dedicata al film e ai suoi personaggi tenterà di accontentare un vasto pubblico. Il merchandising realizzato coprirà diverse categorie, tra cui giocattoli, travestimenti, abbigliamento, pubblicazioni editoriali e molto altro ancora. Tra i molti prodotti disponibili ne abbiamo selezionati 5.

L’allegro chirurgo di Buzz Lightyear di Hasbro

L’allegro Chirurgo è uno dei giochi in scatola più famosi del mondo, in questa versione il paziente da operare sarà lo Space Ranger, che dovrà vedersela con 11 particolari patologie tipiche di un giocattolo spaziale.

Set Lego 10770 – Buzz e Woody e la mania del carnevale!

Il set che vi farà ricostruire il Luna Park, uno degli ambienti in cui il gruppo di giocattoli sarà coinvolto e che è stato mostrato anche nel trailer del film. Il set 10770 – Buzz e Woody e la mania del carnevale! fa parte della linea Juniors ed è quindi adatto anche ai giovani costruttori. La scatola Includerà le minifigure di Woody, Buzz Lightyear e Bo Peep e i personaggi Lego di Ducky e Bunny.

Toy story 4 UNO

Il classico gioco di carte UNO, ma con un design ispirato a Toy Sotry 4. Le 112 carte di gioco presenteranno le illustrazioni dei personaggi del film e in questa versione sarà introdotta la carta speciale Jolly Duke Caboom, che scatenerà il caos tra i giocatori, mischiando e scambiando le carte di due giocatori.

Funko Pop! Bo Peep

Tra i vari Pop! dedicati a Toy Story 4 abbiamo scelto quello della dolce bambola di porcellana Bo Peep, che farà il suo ritorno nel cast di personaggi in questo film. Non vediamo l’ora di scoprire gli eventi che l’hanno separata dal resto dei giocattoli.

Forky interattivo

L’action figure interattiva di Forky, giocattolo amato da Bonnie suo malgrado. Il modello di questo personaggio sarà in grado di parlare, muoversi avanti e indietro e agitare le braccia.