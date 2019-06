Toy Story 4: previsto un incasso di 160 milioni di dollari nel weekend

Iniziano le prime supposizioni riguardo il primo incasso di Toy Story 4, quarto capitolo della storica saga di Disney Pixar che sta facendo sognare tutti.

Gli esperti del settore prevedono un fine settimana da record per Toy Story 4, quarto capitolo della storica saga targata Disney Pixar. Le loro supposizioni si basano sull’incasso registrato durante l’anteprima di giovedì, che ammonta a 12 milioni di dollari. E’ un risultato notevole, considerato il fatto che si tratta del secondo incasso più alto mai ottenuto, per la proiezione in anteprima di un film d’animazione

Il film, nelle sale dal 26 giugno, potrebbe totalizzare quindi circa 160 milioni di dollari durante il primo weekend, superando di molto Finding Dory con i suoi 138 milioni. Attualmente l’incasso più alto mai registrato nel primo fine settimana appartiene al film Gli Incredibili 2, che conta ben 182,6 milioni. Questo ottimismo riguardo Toy Story 4 è supportato anche dalle molte recensioni positive, infatti su Rotten Tomatoes il film ha guadagnato il 98 % dei consensi, record notevole per l’aggregatore di recensioni più famoso del web. Si tratta di un risultato quasi mai raggiunto per il sito, equiparabile solo ai capitoli precedenti della saga: tutti e tre i film non vanno infatti al di sotto del 95 % delle recensioni positive. Inoltre, tutti i commenti degli addetti ai lavori parlano di un capolavoro che commuoverà sia i vecchi spettatori che sono cresciuti con i film, sia i più giovani che si avvicinano per la prima volta a questa storia meravigliosa.

Sicuramente Woody e i suoi amici dovranno vedersela anche con la proiezione in Cina della riedizione de La Città Incantata di Hideo Miyazaki, film d’animazione uscito nel lontano 2001. Il pubblico cinese è ovviamente uno dei più remunerativi e potrebbe rappresentare un freno vero e proprio per la scalata di Toy Story 4. Non resta che attendere i risultati di questo fine settimana.