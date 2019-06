Toy Story 4: Tom Hanks e la “lista nera” Disney degli spoiler

L’attore Tom Hanks, doppiatore di Woody in Toy Story 4, nel corso di una recente intervista avrebbe ammesso di aver ricevuto una lettera molto particolare da parte della Disney. All’interno della missiva era scritta una dettagliata lista di elementi, in merito al quarto capitolo dell’amata saga d’animazione Pixar, che l’attore non avrebbe dovuto “spoilerare”, per nessun motivo, nel corso delle varie conferenze stampa a cui avrebbe partecipato prima dell’uscita del film nelle sale cinematografiche.

Infatti, questo è quello che avrebbe dichiarato Tom Hanks rivolgendosi a Jimmy Kimmel, conduttore dello show a cui ha partecipato:

Affermando subito dopo:

«Guarda quante volte ho studiato questi appunti. Ci ho versato del succo di pomodoro l’altro giorno mentre facevo colazione. Non dovrei fare spoiler tipo: “Non parlare di Woody”, “Per favore non palare di questo”. Ci sono solo un sacco di regole. Mi hanno anche dato un sacco di domande, tipo le domande più frequenti che potrei ricevere! Sono divise per personali o in coppia, questa per esempio è per me e Tim Allen. E mi hanno detto che Bo Peep dovrebbe essere descritta come un personaggio forte fin dall’inizio. Dovrei dire tipo: “La sua recente esperienza forse l’ha resa più forte, ma non è mai stato un personaggio debole.” Sai quanti dirigenti ora vorrebbero prendermi a calci nel sedere per questo?».