Anche lo Stregone Supremo del Marvel Universe ha goduto del suo attimo di celebrità durante lo scorso San Diego Comic-Con, quando Marvel Comics ha presentato Doctor Strange: Fall Sunrise, nuova miniserie in quattro parti che vedrà Stephen Strange protagonista di un’insolita avventura. All’interno della continuity attuale del Marvel Universe, Strange è attualmente morto, con la ex-moglie Clea a rivestire il ruolo di Stregone Supremo, sia di Terra-616 che della sua natia Dimensione Oscura.

Tradd Moore firma la nuova miniserie dello Stregone Supremo, Doctor Strange: Fall Sunrise

Nel suo ruolo di Stregone Supremo, Clea sta cercando un modo per riportare indietro dal mondo dei morti Stephen Strange, seguendo ogni pista possibile, comprese i Protocolli di Resurrezione utilizzati dagli X-Men su Krakoa, anche se questi sono utilizzabili solamente sui mutanti. Una simile congiuntura nella lunga vita editoriale di Stephen Strange potrebbe essere un buon punto di contatto con Doctor Strange: Fall Sunrise, ma al momento i vertici della Casa delle Idee non hanno chiarito come questa miniserie di inserirà nel mito dello Stregone Supremo.

La miniserie di Strange sarà realizzata interamente da Tradd Moore, che non firmerà solamente la sceneggiatura della miniserie, ma si occuperà anche delle tavole, copertine comprese. Moore non ha mai firmato una sceneggiatura in precedenza, ma po’ vantare precedenti collaborazioni con Marvel Comics, come la sua militanza sul Ghost Rider di Robbie Reyes e l’apprezzata miniserie Silver Surfer: Nero.

Moore ci guiderà in un’avventura di Strange in cui lo stregone viaggerà in un universo alternativo pieno di pericoli, dove sarà costretto ad affidarsi alle sue abilità di stregone e supereroe, come rivela la sinossi ufficiale presentata da Marvel al San Diego Comic-Con:

“Senza un obiettivo e circondato dal pericolo, lo stregone errante dovrà esplorare questa terra di lame per mistero per dipanare arcani segreti e sfuggire ai letali orrori che attendono nascosti”

Doctor Strange: Fall Sunrise arriverà sul mercato americano con il suo primo capitolo a novembre.