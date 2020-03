Trafalgar Law (Grandista) Manga Dimension di Banpresto: la recensione

Trafalgar Law (One Piece) è la nuova action figure in pvc proposta per la linea Grandista di Banpresto / Bandai Spirits nella versione con colorazione Manga Dimension. Questa linea è caratterizzata da una speciale pigmentazione applicata al personaggio che riesce a restituire una “illusione ottica” in grado di fornire un effetto molto simile alle ombreggiature create dai disegni visti nelle pagine dei manga.

Trafalgar Law: il personaggio

Trafalgar Law è un personaggio immaginario proveniente dall’universo narrativo di One Piece, un manga giapponese di enorme successo anche oltre oceano che vanta al suo attivo 25 anni di pubblicazioni. Il manga di Eiichiro Oda è stato trasposto anche in serie animate e lungometraggi con protagonista Luffy e la sua ciurma a caccia del mitico tesoro “One Piece”. Trafalgar Law è il capitano dei pirati Heart, una delle Undici Supernove e possiede i poteri del frutto del diavolo Ope Ope, che gli permette di controllare totalmente persone e cose che si trovano all’interno del suo raggio d’azione. Trafalgar può sfruttare questo potere sia in campo curativo ma anche contro i suoi nemici. Lungo l’arco narrativo di One Piece entra a far parte della Flotta dei Sette e stringendo un’alleanza con il protagonista Monkey D. Rufy e la sua ciurma per combattere contro Donquijote Do Flamingo e l’Imperatore Kaido.

La Confezione

Con Trafalgar Law ci troviamo davanti ad un prodotto diverso dalle classiche produzioni Banpresto e ce ne accorgiamo immediatamente già guardando la foggia dalla scatola che risulta curata e proposta in maniera del tutto differente da quanto normalmente presentato a scaffale. Per cominciare la dimensione è superiore alla media dato che la figure al suo interno raggiunge i 30 cm ed è completamente assemblata e non fornita a pezzi come di consueto. La qualità del cartone che compone l’involucro appare poi migliore risultando più spessa e resistente rispetto alla norma.

Trafalgar Law (Grandista) Manga Dimension

Trafalgar Law in versione Grandista era già stato rilasciato negli scorsi mesi ma come spesso accade per questi prodotti non è strano vedere riproposto il prodotto con colorazioni alternative come questa Manga Dimension. La statua è davvero imponente ed arriva a quasi 30 cm e raffigura il personaggio in una posizione piuttosto statica a braccia conserte mentre impugna la sua Katana.

Osservando foto viste in rete possiamo affermare che la scultura del prodotto non ha subito variazioni rispetto alla versione standard se non per la privazione di alcune componenti intercambiabili come la testa o un braccio. La scultura e la qualità dei materiali proposti sono in linea con la qualità Bandai ed entrambi risultano ottimi ed adatti alla tipologia di prodotto.

La colorazione del prodotto è sicuramente la parte peculiare di questa edizione, ma in cosa consiste esattamente? Come potete notare dalle nostre foto questa figure restituisce una sorta di “effetto bidimensionale” ottenuto applicando su tutta la superficie, corpo e vestiti, una seconda colorazione sopra quella esistente. Da vicino l’effetto sembra quasi richiamare la tecnica del Body Painting ed il fattore wow è decisamente assicurato in particolare se si osserva la figure da una certa distanza. La percezione di trovarsi di fronte al personaggio direttamente “uscito” dal manga è reale e tangibile.

Conclusioni

Ci troviamo davanti ad un prodotto alternativo, probabilmente non adatto a tutti come gusto estetico e davvero particolare nella sua realizzazione. La figure rende al meglio se inserita in una collezione composta da altri prodotti appartenenti alla serie Manga Dimension in gradi di valorizzarsi reciprocamente se accostati in una esposizione mentre potrebbe “stonare” se inclusa in un diorama o in una presentazione fatta da “pezzi classici” della serie Grandista di Bandai Spirits.