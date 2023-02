Sony Pictures presenta il trailer di 65: Fuga dalla terra, il nuovo lungometraggio horror/thriller sci-fi con protagonista Adam Diver nei panni di un astronauta rimasto bloccato sulla Terra, 65 milioni di anni fa.

65: Fuga dalla terra

Siete pronti a immergervi in una storia che vede al centro Adam Driver alle prese con un incidente catastrofico che lo rimanda sul pianeta Terra popolato dai dinosauri?

foto: ©Sony Pictures



65: Fuga dalla terra porta lo spettatore a vivere un’avventura a seguito di un incidente catastrofico avvenuto su un pianeta sconosciuto, dove il pilota Mills (interpretato da Adam Driver) scopre di essere rimasto bloccato sulla Terra… 65 milioni di anni fa. Il protagonista, insieme a l’unica altra sopravvissuta dal nome Koa (interpretata da Ariana Greenblatt), avrà una sola possibilità di salvezza. I due infatti, dovranno farsi strada attraverso un territorio impervio, totalmente sconosciuto e ricco di pericolose creature preistoriche.

Il cast e la produzione

65: Fuga dalla terra vede alla produzione Sam Raimi su una sceneggiatura scritta da Scott Beck e Bryan Woods, noti anche per aver lavorato al lungometraggio A Quiet Place insieme a John Krasinski. Per quanto riguarda invece il comparto musicale, la colonna sonora è frutto del lavoro di Danny Elfman e Chris P. Bacon. Infine, alla fotografia troviamo il nome di Salvatore Totino mentre al montaggio quello di Josh Schaeffer. Il cast di 65: Fuga dalla terra vede al centro dell’azione Adam Driver nel ruolo da protagonista, Ariana Greenblatt nelle vesti della giovane Koa e Nika King in quelle di Alya.

Data di uscita al cinema e trailer ufficiale

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, 65: Fuga dalla terra farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 27 aprile 2023. Di seguito il trailer ufficiale del film.

