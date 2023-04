Finalmente i fan della DC Comics hanno un nuovo interessante trailer per Blue Beetle, il prossimo eroe presentato dalla casa editrice americana e in arrivo nelle sale cinematografiche ad agosto. Scritto da Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala) e diretto da Angel Manuel Soto (Charm City Kings, The Farm), il film vede nel ruolo del protagonista il giovane Xolo Maridueña, volto noto già per Kobra Kai e Parenthood.

Blue Beetle

Blue Beetle: il trailer mostra il primo eroe latinoamericano della DC Comics

La storia di Blue Beetle si incentra sulle vicende del neolaureato Jaime Reyes che, come tutti i giovani, è in cerca del proprio posto nel mondo. Ed è proprio a causa di un colloquio di lavoro che il destino gli fa capitare tra le mani un’antica reliquia aliena: lo Scarabeo. Contrariamente a ciò che gli viene detto, il ragazzo decide di aprire la scatola assieme alla propria famiglia ed inspiegabilmente, l’artefatto sceglie proprio Jaime come ospite. Il rarissimo manufatto gli dona un’incredibile armatura con poteri straordinari e alquanto imprevedibili. Ma cosa ha in serbo dunque il destino per il nuovo eroe appena nato Blue Beetle?

Il trailer in italiano, disponibile sul canale YouTube di Warner Bros Italia, anticipa una storia interessante con il primo protagonista latino americano della DC Comics. Proprio per la scelta di affidare nuovamente le sorti dell’Universo ad un giovane, i toni del film potrebbero essere più leggeri rispetto ad altri titoli DC come Batman vs Superman o Black Adam, andando quasi a fare coppia con Shazam.

Il cast presentato dal trailer accanto a Maridueña è indubbiamente degno di nota: da Adriana Barraza (Thor) a Damian Alcazar (Narcos) al premio Oscar Susan Sarandon (Thelma & Louise, Cloud Atlas), non si può che ben sperare per la riuscita di Blue Beetle, che arriverà nelle sale cinematografiche americane il 18 agosto.