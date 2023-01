I Marvel Studios hanno pubblicato il secondo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (il terzo film dedicato al personaggio) attraverso il quale è possibile dare un’occhiata a quelli che sono i grandi poteri di Kang.

Il nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato mostrato durante il College Football Playoff National Championship e ha offerto ai fan un nuovo sguardo sul personaggio di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

Foto: ©Marvel Studios

Kang, che ha il potere di controllare il tempo, offre a Scott Lang di Paul Rudd la possibilità di recuperare i cinque anni che ha perso mentre era bloccato nel Regno Quantico. Il trailer non mostra solo la lotta tra Ant-Man e Kang, ma offre anche un primo sguardo al debutto del Marvel Cinematic Universe di Modok e al nuovo costume di Cassie. Le curiosità non finiscono però qui, cosa ne pensate del personaggio senza nome vestito di blu di Bill Murray?

Eccovi il trailer ufficiale pubblicato online:

Le dichiarazioni del regista Peyton Reed

Anche se ad oggi le motivazioni di Kang in Quantumania rimangono sconosciute, il regista Peyton Reed ha anticipato come il film contrasterà la sua dinamica con quella di Ant-Man, affermando:

Mi è sembrato interessante prendere i Vendicatori più piccoli – nella mente di alcune persone forse i Vendicatori meno potenti – e metterli contro la forza più potente del multiverso.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’MCU e farà il suo debutto nelle sale il 17 febbraio 2023. Nell’attesa del debutto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vi ricordiamo che su Amazon sono attualmente disponibili i primi due capitoli della saga in versione Home Video 4K UHD. I film sono inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus.