Cosa sareste disposti a fare se vi mettessero di fronte a un’importante scelta che potrebbe cambiare il destino del mondo e sventare una vera e propria apocalisse? Universal Pictures presenta il trailer di Bussano alla Porta, diretto dal visionario regista M. Night Shyamalan, noto a livello mondiale anche per produzioni di grande successo del calibro de Il sesto senso con la star Bruce Willis e il giovane attore Haley Joel Osment.

Il ritorno di Shyamalan nel trailer di Bussano alla Porta

Il film Bussano alla Porta porterà lo spettatore a seguire le vicende di una famiglia in vacanza presa in ostaggio da quattro sconosciuti armati. Quest’ultimi chiederanno loro di compiere un’importante scelta che sarà determinante per evitare l’apocalisse. Preparatevi dunque ad assistere a molti momenti di tensione, in un contesto che vedrà i protagonisti limitati moltissimo verso l’accesso al mondo esterno. La famiglia riuscirà a prendere una decisione prima che tutto sia perduto?

Foto: ©Universal Pictures

Eccovi il trailer di Bussano alla Porta:

La produzione e il cast

Bussano alla Porta vede impegnato alla produzione il regista M. Night Shyamalan su una sua sceneggiatura con Steve Desmond & Michael Sherman basata sul bestseller The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay. Nel cast troviamo invece impegnati Dave Bautista (visto recentemente in Dune e star dei film Marvel Guardiani della Galassia), il candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (noto per Hamilton e Mindhunter) e Ben Aldridge (noto per aver lavorato in Pennyworth e Fleabag). La lunga lista delle personalità presenti nel film vede anche la presenza della candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (nota per Persuasione e Old) e dall’attrice al suo esordio Kristen Cui. Infine ci sono anche Abby Quinn e da Rupert Grint.