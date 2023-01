La serie fantasy-drama Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne sta per tornare con la sua seconda e ultima stagione. Amazon Studios e Legendary Television hanno appena rilasciato il trailer ufficiale e il poster della nuova stagione e ha annunciato che la serie sarà a breve disponibile in esclusiva su Prime Video.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

Il trailer di Carnival Row 2: verso un epico finale

Nella stagione due di Carnival Row, l’ex ispettore Philo si trova immerso in un incubo ad occhi aperti quando si imbatte in una serie di omicidi raccapriccianti che scatenano le tensioni tra umani e creature.

Foto: ©Prime Video

Vignette, il coraggioso leader dei Black Raven, e i suoi seguaci, lottano con determinazione contro l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue: Jonah Breakspear e Sophie Longerbane. Tourmaline Larou, una creatura dotata di poteri soprannaturali, si sente travolta dalla sua eredità e dal destino di The Row. Imogen, dopo essersi sottratta alla morsa della sua famiglia vendicativa e di The Burgue, si trova a fronteggiare una società radicale che minaccia di distruggere i suoi sogni per il futuro. Con le tensioni che raggiungono il limite e la libertà in bilico, ogni eroe si troverà a dover affrontare dilemmi impossibili e sfide che metteranno alla prova l’anima in una epica e commovente conclusione di Carnival Row.

La produzione e il cast di Carnival Row

Carnival Row è una coproduzione di Amazon Studios e Legendary Television. Gli executive producers della serie sono lo showrunner Erik Oleson (noto anche per aver lavorato a Marvel’s Daredevil e The Man in the High Castle), Orlando Bloom, Cara Delevingne, Brad Van Arragon (noto per Yellowjackets), Sarah Byrd (nota anche per The Alienist e Strange Angel), Jim Dunn (Marvel’s Daredevil, Haven), Sam Ernst (Marvel’s Daredevil, Haven), Wesley Strick (The Man in the High Castle) e Travis Beacham (Pacific Rim, Clash of the Titans).

Data di uscita

iLa seconda ed ultima stagione di Carnival Row farà il suo debutto in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 paesi e territori, a partire dal 17 febbraio. Nell’attesa di scoprire cosa ci riserverà la conclusione di questa avvincente storia, vi ricordiamo che su Prime Video è disponibile per la visione la prima stagione. E se la vostra TV non fosse smart, in vostro aiuto vi ricordiamo esserci l’ormai consolidata Fire Stick TV 4K di Amazon.