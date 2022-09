Durante il D23 Expo 2022 è stato finalmente mostrato il primo teaser trailer di Come Per Disincanto ovvero l’atteso sequel di Enchanted (da noi Come d’incanto), film del 2007. Dal trailer possiamo quindi cominciare a farci un’idea di come siano proseguite le cose dopo gli eventi del primo film, ritornando a far parte della vita di Giselle (Amy Adams) e di Robert (Patrick Dempsey), a seguito del loro matrimonio avvenuto 15 anni prima.

Dettagli e trailer di Come Per Disincanto, il sequel di Come d’incanto

In base a quello che sappiamo la trama del nuovo film dovrebbe riprendere la narrazione dopo il lieto evento del film precedente: fuggiti dalla città, con una famiglia in crescita, Giselle e Robert proveranno a trasferirsi nei sobborghi di Monroeville, alla ricerca di nuove risposte e di una vita da favola.

Purtroppo le regole locali, anche da un certo punto di vista gerarchiche, metteranno a dura prova le loro iniziali illusioni. Così l’insoddisfazione personale di Giselle la spingerà a chiedere aiuto alla magia dell’Andalasia. Da ciò un incantesimo legato alle fiabe trasformerà ogni cosa, obbligando la nostra protagonista a dovervi porre rimedio in qualche modo.

Con le musiche di Alan Menken e Stephen Schwartz, la commedia musicale riprende 15 anni dopo il matrimonio di Giselle (Adams) e Robert (Dempsey), quando la loro famiglia si dirige verso la periferia alla ricerca del “e vissero felici e contenti”. Il film è diretto da Adam Shankman, prodotto da Barry Josephson, Barry Sonnefeld e Adams, e include nuovi brani dei grandi Alan Menken e Stephen Schwartz. Nel cast Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

Di seguito trovate il trailer di Come Per Disincanto:

Vi ricordiamo che Disenchanted uscirà ufficialmente sul catalogo di Disney Plus il 24 novembre.