Nel nuovo trailer di Creed 3 possiamo vedere la preparazione atletica di Adonis e Daniam, i due pugili un tempo amici e ora divenuti avversari interpretati rispettivamente da Michael B. Jordan e Jonathan Majors. I due atleti sono ora più che pronti per la guerra, nel trailer finale di Creed 3. Jordan ricopre due ruoli di primaria importanza nel nuovo sequel di Creed, poiché è sia protagonista che regista della pellicola. Insieme a lui sta emergendo anche la superstar Majors, che interpreta il ruolo dell’amico diventato rivale di Adonis Creed, Damian Anderson.

La preparazione di Adonis e Damian nel trailer di Creed 3

Non è uno spoiler rivelare che la rivalità tra Adonis e Damian verrà risolta sul ring in questo terzo capitolo, come viene già anticipato dal trailer finale del film appena pubblicato da MGM.

Insieme a Jordan e Majors nel trailer c’è anche Tessa Thompson, che è tornata a vestire i panni di Bianca. Come era già noto da qualche tempo, Sylvester Stallone non sarà presente in questo sequel di Creed, poiché sembra che l’attore e regista abbia preso la decisione di appendere al chiodo i guantoni di Rocky, e questa volta per sempre. Sorprendentemente, è tornato Viktor Drago (Florian Munteanu), che fa una breve apparizione, per ragioni che saranno sicuramente approfondite nel film.

Il trailer finale di Creed 3 mette in chiaro quale sia la posta in gioco per Adonis questa volta, e ci permette anche di vedere il personaggio di Majors, un villain di certo complesso, a causa della sua storia e delle sue motivazioni, molto potenti. Tutto è stato concepito per dare vita a una resa dei conti epica, che avrà un approccio visivo che potrebbe essere un po’ differente dagli altri film dei franchise di Rocky e Creed, con Jordan sia dietro che davanti alla macchina da presa.

Guardate con i vostri occhi il trailer finale di Creed 3: