Warner Bros. ha recentemente pubblicato il primo trailer ufficiale della prima parte del lungometraggio animato Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen.

Grazie al recente trailer pubblicato da Warner Bros. Entertainment, i fan hanno la possibilità di dare un primo sguardo al crossover Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen – Part One, nel quale troviamo alcuni componenti del mondo DC direttamente catapultati ne World of Remnant.

Più nello specifico, secondo quanto riportato, è possibile vedere l’introduzioni di Superman (Chandler Riggs), Batman (Nat Wolff), Wonder Woman (Natalie Alyn Lind), Vixen (Ozioma Akagha), Flash (David Errigo Jr.) , Lanterna Verde (Jeannie Tirado) e Cyborg (Tru Valentino). Alla lunga lista si aggiungono poi Sono presenti quattro personaggi di RWBY: Ruby Rose (Lindsay Jones), Weiss Schnee (Kara Eberle), Blake Belladonna (Arryn Zech) e Yang Xiao Long (Barbara Dunkelman), cma anche Jaune Arc ( Miles Luna), Nora Valkyrie (Samantha Ireland) e Lie Ren (Neath Oum).

Di seguito condiviamo con voi la sinossi pubblicata online:

La Justice League sta affrontando un nuovo orrore: l’adolescenza! Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Lanterna Verde e Vixen sono sorpresi di scoprire che non solo si sono materializzati in uno strano mondo chiamato Remnant, ma che sono stati trasformati in adolescenti. Nel frattempo, gli eroi di Remnant, Ruby, Weiss, Blake e Yang, scoprono che il loro mondo è stato misteriosamente alterato. Riusciranno le forze combinate della Justice League e del Team RWBY a riportare Remnant alla normalità prima che un superpotente Grimm distrugga tutto ciò che conoscono?