Il trailer di Nine Perfect Strangers, la serie Amazon Prime Video con Nicole Kidman

Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer di Nine Perfect Strangers, serie tv realizzata dagli stessi team di Big Little Lies e The Undoing in uscita il 20 Agosto sulla piattaforma streaming di Amazon.

Tutti i dettagli e il trailer di Nine Perfect Strangers

Di seguito il trailer:

La serie è stata girata in Australia ed è tratta dall’omonimo romanzo dell’australiana Liane Moriarty, besteller del New York Times. Sarà composta da 8 episodi, i cui primi 3 usciranno il 20 Agosto mentre tutti gli altri verranno rilasciati settimanalmente.

I nove personaggi protagonisti di Nine Perfect Strangers stanno trascorrendo un periodo in un villaggio di benessere che promette un processo di guarigione ai suoi clienti sotto la supervisione della direttrice Masha. I nove stanno cercando di cambiare il proprio stile di vita, stressati dalla vita cittadina, ma potrebbero scoprire qualcosa di totalmente inaspettato che si cela dietro il centro benessere.

Il cast di Nine Perfect Strangers è composto da Nicole Kidman, nel ruolo della direttrice Masha, Melissa McCarth Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.