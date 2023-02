Nel nuovo trailer di Resident Evil: Death Island possiamo dare un’occhiata al nuovo progetto ambientato nella celebre saga videoludica. La presentazione del film è stata realizzata da Sony Pictures Entertainment, specificando che si tratta di un lavoro modellato in CGI e atteso per la prossima estate.

Resident Evil: Death Island, ecco il trailer del nuovo film animato in CGI

In base a quello che sappiamo per adesso, si tratterà di un sequel, forse diretto, di Resident Evil: Vendetta (se intenzionati a recuperarlo è disponibile su Amazon), ritrovando in scena alcuni dei personaggi più celebri e amati dell’intera saga. La storia (tramite animenewsnetwork.com) di Resident Evil: Death Island, come anticipato dal trailer, si concentrerà sull’agente Leon S. Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai suoi rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo, l’agente Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombi a San Francisco, anche se non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è la visita recente all’isola di Alcatraz. Seguendo quell’indizio, Chris e la sua squadra si dirigono sul posto, dove li attende un nuovo orrore.

Scritto da Makoto Fukami, Resident Evil: Death Island sarà diretto da Eiichiro Hasumi. Per adesso non abbiamo ulteriori dettagli riguardo a questo nuovo progetto, ricordandovi che non si tratta della prima volta in cui questi videogiochi approdano nella dimensione dell’animazione, avendo trascorsi anche sul piccolo schermo e, in precedenza, sul grande schermo con live-action dedicati. Non ci resta che attendere nuove informazioni, nella speranza che la qualità generale degli ultimi progetti Capcom si riconfermi anche in questo caso.

Al momento la saga di Resident Evil sta vivendo un vero e proprio restauro generale, anche se gli ultimi capitoli pubblicati hanno messo in chiaro le sue potenzialità creative in termini di narrazione ed esplorazione dell’orrore. Cosa vi aspettate da un film del genere?