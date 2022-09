Siete appassionati dei grandi classici delle letteratura? Siete alla ricerca di nuove produzioni che siano in grado di offrire delle trasposizioni fresche e innovative? Allora ecco per voi la rilettura raccontata dal punto di vista della fidanzata che Romeo ha lasciato per Giuletta! Nell’attesa del suo debutto, Disney Plus ha diffuso il poster e il trailer ufficiale di Rosaline, la commedia romantica targata 20th Century Studios. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Rosaline è in arrivo su Disney Plus

Rosaline, in arrivo sulla piattaforma streaming Disney Plus, porta sul piccolo schermo una rivisitazione leggera e comica della classica storia d’amore di Shakespeare Romeo e Giulietta. Nello specifico, la protagonista dell’opera è la cugina di Giulietta, Rosaline, interpretata da Kaitlyn Dever. La ragazza è innamorata di Romeo e, con il cuore spezzato, è pronta a tutto pur di riconquistare il suo amato. Riuscirà Rosaline a portar via Romeo (Kyle Allen) dalla sua Giulietta (Isabela Merced)?

Dunque, nell’attesa di scoprirlo, godiamoci insieme il trailer di Rosaline:

Il cast e la produzione del film

Nel cast di Rosaline troviamo ipegnati Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Kyle Allen, Sean Teale, Driver e Bradley Whitford. Rosaline vede alla direzione Karen Maine, su una sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber basata sul romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle.

Per quanto riguarda invece la produzione troviamo all’opera Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine, i produttori esecutivi sono invece Kaitlin Dever, Scott Neustadter, Michael H. Weber, Whitney Brown, Emily Morris e Becca Edelman.

Data di uscita di Rosaline su Disney Plus

Rosaline farà il suo debutto il 14 ottobre su Disney Plus. Negli Stati Uniti verrà invece proposto sulla piattaforma Hulu mentre in America Latina debutterà su Star Original.

