Disney Plus ha finalmente pubblicato il primo trailer dedicato a Secret Invasion, la nuova serie thriller di spionaggio targata Marvel Studios. In parallelo al video possiamo dare uno sguardo in anteprima anche ad alcune immagini direttamente dal set, accompagnate dalla sua key art.

Secret Invasion: il cupissimo trailer anticipa una serie sulla scia di The Winter Soldier

Disponibile dal 21 giugno, Secret Invasion narrerà del ritorno di Nick Fury (Samuel L. Jackson), e del momento in cui viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Così Nick decide di unirsi ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra, per cercare rispondere e contrastare una situazione di pericolo planetario inizialmente non troppo manifesta. Tutti loro dovranno correre contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

(L-R): Samuel L. Jackson as Nick Fury and Ben Mendelsohn as Talos in Marvel Studios' SECRET INVASION, exclusively on Disney+. Photo by Des Willie. .. 2023 MARVEL.

Il trailer, condiviso in italiano sul canale You Tube di Marvel Italy, anticipa proprio tutto ciò, ritrovando un protagonista ben differente dal passato, ancora più oscuro e consumato dagli eventi che lo hanno visto combattere in precedenza. Dall’altra parte, invece, una minaccia che pare insormontabile e difficile da gestire, pronta a generare momenti di crisi che richiedono l’aiuto di forze maggiori, o l’intervento di qualcuno che sappia come reagire e rispondere alla situazione. I toni generali del trailer, inoltre, anticipano una serie molto più cupa rispetto a tanti altri prodotti sulla stessa scia narrativa, rivelando una narrazione fatta di ombre, moniti, e un particolare rimpianto tutto del protagonista.

Emilia Clarke as G'iah in Marvel Studios' SECRET INVASION, exclusively on Disney+. Photo by Gareth Gatrell. .. 2023 MARVEL.

Nel cast di Secret Invasion troviamo: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman, e Don Cheadle.

Diretta da Ali Selim, quest’ultimo è anche produttore esecutivo della serie Marvel insieme a Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker. Lato sceneggiatura, invece, troviamo Kyle Bradstreet, con Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein come co-produttori esecutivi.

