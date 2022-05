Shoot! Goal to the Future è il primo nuovo anime dopo 28 anni basato sul manga a tema calcistico di Tsukasa Ooshima Shoot! che verrà trasmesso anche in Italia su Crunchyroll. Ora, il sito ufficiale ha pubblicato un nuovissimo trailer che mostra in anteprima la sigla di apertura intitolata Aoreido ed eseguita da Airi Miyakawa.

Il nuovo trailer dell’anime Shoot! Goal to the Future

La storia di Shoot! Goal to the Future ruota attorno a un ragazzo di nome Toshihiko Tanaka che convince i suoi amici a unirsi alla squadra di calcio e ad affrontare il campionato scolastico superiore All-Japan.

Noriyuki Nakamura (film Dragon Slayer The Legend of Heroes, storyboard del film Inazuma Eleven: Saikyo Gundan Oga Shurai) alla regia, Junichi Kitamura (regia degli episodi di I Can’t Understand What My Husband Is Saying) sarà il suo assistente, Yukiko Akiyama (Black Cat) si occuperà del character design, Mitsutaka Hirota (The Prince of Tennis II) si occuperà della composizione della serie, Hiroshi Yamamoto (Yu-Gi-Oh! SEVENS) dirigerà la produzione sonora e Satoshi Dezaki (regista di Captain) sarà il supervisore del progetto. Il gruppo J-pop all at once suonerà il tema di chiusura intitolato RIVALS.

Il cast comprende: Chiaki Kobayashi nel ruolo di Hideto Tsuji, Shunichi Toki nel ruolo di Subaru Kurokawa, Yuki Ono nel ruolo di Jō Kazama, Shimba Tsuchiya è Kōhei Kokubo, Yuichiro Umehara è Atsushi Kamiya e Kousuke Toriumi è Yoshiharu Kubo.

Il sito ha anche rivelato una nuova key visual che ci mostra i personaggi principali:

Questa una breve sinossi:

Atsushi Kamiya, un ex capitano della Kakegawa High School e il famoso “capitano coraggioso” di una famosa squadra di calcio italiana e Hideto Tsuji, uno studente del liceo Kakegawa, che sembra disinteressato alla squadra di calcio ormai indebolita… Il loro incontro è l’inizio di una nuova leggenda…

Eccovi infine il trailer: