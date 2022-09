Nel corso del Netflix Tudum, evento tutto dedicato alle future pubblicazioni del servizio streaming on-deman, è stato svelato Moonriese, l’anime realizzato da Tow Ubukata presso lo studio di animazione Wit Studio (L’Attacco dei Giganti) e dal character design di Hiromu Arakawa, l’autrice dietro il grande successo manga di Fullmetal Alchemist.

Svelato Moonrise, l’anime dal character design di Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist)

L’anime arriverà chiaramente in tutto il mondo su Netflix nel corso del 2024 e per ora possiamo guardare una prima key visual e il trailer.

Partiamo con l’illustrazione promozionale:

E, di seguito, il trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube di Netflix:

Wit Studio ha dichiarato che il progetto si svolge temporalmente nel prossimo futuro ed è ambientato sia sulla Terra che sulla Luna. George Wada, CEO di Wit Studio, racconta così la storia della serie:

“Moonrise” racconterà le vite di due uomini, Jack e Al, mentre affrontano diverse difficoltà nello spazio aperto. Tutte le azioni e gli scenari delle parti inesplorate della Luna saranno illustrate attraverso un nuovo tipo di animazione che nessuno ha mai visto finora. Il mio desiderio più grande è che questo progetto possa ispirare le vite di tutti.

Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist, The Heroic Legend of Arslan) ha realizzato il character design originale della serie e Ayumi Yamada (L’Attacco dei Giganti) li adatterà successivamente per la serie. Ryo Kawasaki ( Yu-Gi-Oh! Sevens , Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) compone le musiche. Masashi Koizuka (L’Attacco dei Giganti Stagione 1 e 2) dirige il progetto.