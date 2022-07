Abbiamo il primo trailer completo di Tales of the Walking Dead, rilasciato durante il panel dedicato alla serie antologica al San Diego Comic-Con 2022. Pronta a debuttare negli Stati Uniti il 14 agosto su AMC e AMC+, la produzione racconterà sei nuove storie ambientate nell’Universo apocalittico dei camminatori di The Walking Dead.

trailer Tales of the Walking Dead

Il trailer di Tales of the Walking Dead

I sei episodi di Tales of the Walking Dead, della durata di un’ora ciascuno e a sé stanti (ogni avventura ha il proprio tono e mostra un punto di vista diverso dall’altro), si concentreranno su personaggi che già conosciamo, come Dee (Samantha Morton), la donna conosciuta con il nome di Alpha e leader dei Sussurratori (The Whisperers), insieme ad altri del tutto inediti.

Tra i nuovi arrivati citiamo Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) nei panni di Joe, Olivia Munn (The Newsroom) in quelli di Evie, Parker Posey (Lost In Space) come Blair, Jillian Bell (Rough Night) nel ruolo di Gina, Anthony Edwards (ER) in quello di Dr. Everett, Poppy Liu (Hacks) come Amy, Daniella Pineda (Cowboy Bebop) nelle vesti di Idalia, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) in quelle di Eric, e Jessie T. Usher (The Boys) come Davon. La serie vede nel cast anche Loan Chabanol (Fading Gigolo) ed Embeth Davidtz (Ray Donovan). Di seguito potete vedere il primo trailer di Tales of the Walking Dead:

Come riportato da comicbook.com, la descrizione ufficiale di Tales of the Walking Dead fornita da AMC: “La posta in gioco è alta in ognuna delle sei storie, e spinge i nuovi personaggi dentro scelte e situazioni implacabili e pericolose per la propria vita. Il tutto mentre vediamo l’apocalisse con occhi diversi, scoprendo più mondi, miti e misteri dei morti che camminano“.

Channing Powell, produttore e sceneggiatore in The Walking Dead e Fear the Walking Dead, sarà lo showrunner del progetto, affiancato da Scott M. Gimple, il capo coordinatore di tutto l’universo legato a The Walking Dead. Se volete rivedere la serie dall’inizio, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare la prima stagione completa di The Walking Dead.